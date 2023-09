Ogni volta in cui si celebra il genetliaco di una rockstar scomparsa è naturale chiedersi cosa avrebbe detto della scena contemporanea. Lo facciamo anche nel giorno del compleanno di Freddie Mercury che oggi, 5 settembre, avrebbe spento 77 candeline. Probabilmente avrebbe duettato con alcune star contemporanee, sarebbe comparso a sorpresa sul palco con Ed Sheeran e Adele, avrebbe inciso un featuring di cortesia con i Muse o con Harry Styles, o forse niente di tutto questo.

Si sarebbe ritirato a vita privata, magari producendo qualche album sotto mentite spoglie per restare nell’intimità del suo amore per i gatti. Freddie Mercury era un gattaro, e ognuno dei suoi amichetti a quattro zampe aveva una stanza tutta per sé, ognuno era un membro di famiglia ed era proprietario di casa. Il frontman dei Queen li amava al punto da farseli disegnare a mano dal suo amico Donald McKenzie sul gilet che indossò per l’ultimo videoclip della band, These Are The Days Of Our Lives.

Si dice che quando partiva in tour con la band spesso telefonava a casa per far sentire la sua voce ai gatti e farli sentire meno soli, in barba a chi dice che i piccoli felini domestici non abbiano sentimenti né si affezionino ai loro padroni. Che poi, si sa, parlare di “padroni” quando ci sono di mezzo dei gatti è ben complicato.

L’amore infinito di Freddie Mercury per i gatti è confermato dall’assistente Peter Freestone, che ricorda che il cantautore arrivò ad avere 10 gatti per casa, quasi tutti salvati dalla strada, e per ognuno di essi a Natale arrivava un sacchetto speciale pieno di giocattoli. Nelle note di copertina di Mr. Bad Guy, il suo primo album da solista, Freddie Mercury parlò dei suoi gatti:

“Questo album è dedicato al mio gatto Jerry, e anche a Tom, Oscar e Tiffany e tutti gli amanti dei gatti di tutto l’universo”.

Sì, probabilmente oggi avremmo visto degli scatti di compleanno di Freddie Mercury in mezzo ai suoi gatti, forse più di 10.

