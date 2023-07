Quando uscì Keep Yourself Alive dei Queen probabilmente Brian May aveva fatto male i suoi calcoli. Come ci insegnano i più grandi produttori e critici musicali, un brano registrato in studio è per sempre. La qualità della registrazione effettuata presso i Trident Studios era ottima, ma non si potè dire altrettanto sulla scelta del brano. Non è un caso se Keep Yourself Alive, oggi, passa spesso inosservata quando si parla dei migliori brani della band britannica.

Il glam rock c’era tutto, e certamente la cavalcata del muting di Brian May nel 1973 faceva un certo effetto in un universo pop rock in continuo movimento e perenne evoluzione, specialmente per quanto accadeva in un Regno Unito in cui Led Zeppelin, Black Sabbath, Rolling Stones, gli appena sciolti Beatles e Pink Floyd avevano già dato il massimo. La scelta “sbagliata” era dovuta all’intro decisamente troppo lunga per i canoni dell’epoca.

Difatti le emittenti radiofoniche non diedero molto spazio al singolo uscito il 6 luglio 1973, quindi la canzone non entrò mai nelle classifiche. Il resto della storia dei Queen la conosciamo perfettamente, e la partenza sbagliata non fermò certamente la macchina del successo della band. Va detto che Keep Yourself Alive dei Queen gettò le basi di tutto ciò che sarebbe arrivato con il primo album Queen: c’era il rock, c’erano le soluzioni sinfoniche e c’era tutta la potenza d’interpretazione di Freddie Mercury, ma per ascoltare il meglio dei Queen avremmo dovuto aspettare l’anno successico con Killer Queen e il 1975, inevitabilmente, con la monumentale Bohemian Rhapsody.

Il 1975 fu l’anno in cui il singolo ottenne giustizia, con la pubblicazione della versione Long-Lost Retake che finalmente si rivelò adatta alle emittenti radiofoniche. Nel 2011 Keep Yourself Alive fu inserita nell’edizione deluxe di A Night At The Opera.