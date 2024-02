Per il momento si tratta di rumor, ma da ore si parla della possibilità di assistere a concerti dei Queen con l’ologramma di Freddie Mercury. Per il momento i diretti interessati – Roger Taylor e Brian May – non si sono pronunciati a riguardo, ma l’indiscrezione arriva da Music News e dal The Sun, che a loro volta citano una fonte autorevole.

I Queen con l’ologramma di Freddie Mercury?

Come ricorda Rolling Stone, qualcosa del genere è successa a Birmingham nel 2022, quando l’immagine di Freddie Mercury “toccò” la mano di Brian May, anche se in quel caso si trattava di una proiezione video.

A questo giro le cose potrebbero cambiare. Come riporta The Sun, la Mercury Songs Limited che detiene i diritti del cantautore scomparso avrebbe depositato il marchio per realizzare materiale di 3D e realtà virtuali. Le notizie a tal proposito sono ancora frammentarie, ma The Sun parla di “esperienze immersive di realtà virtuale, aumentata e mista in 3D” e “ambienti virtuali”. Niente rimane escluso, nemmeno la possibilità di un tour solista. Su questa possibilità il chitarrista Brian May si è espresso nel 2022 in un’intervista al Graham Norton Radio Show, ma ha lasciato intendere che ciò potrebbe realizzarsi una volta che saranno tutti morti. Cosa aspettarsi?

Il caso degli ABBA

Con i rumor sui concerti dei Queen con l’ologramma viene in mente la residency con gli ologrammi degli ABBA presso l’ABBA Arena di Londra che avrà luogo fino al 2026. All’evento hanno assistito anche re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia, arrivati appositamente dalla Svezia.

Dietro il progetto c’è George Lucas, il regista di Star Wars. A proposito di artisti scomparsi “ritornati” grazie agli ologrammi, infine, ricordiamo il caso di Tupac Shakur che la tecnologia ha fatto duettare con Snoop Dogg durante il Coachella Festival del 2012.

Continua a leggere su optimagazine.com