Per quest’anno tanto atipico, le offerte Black Friday non mancheranno di sedurre animi e portafogli dei videogiocatori. Anzi ancora meglio, lo stanno già facendo, considerando che le principali catene di distribuzione e i listini del colosso dell’eCommerce Amazon hanno avviato prima del tempo tutta una serie di promozioni.

Promozioni che, come da tradizione, toccano anche l’universo videoludico. Se nei giorni scorsi abbiamo visto insieme tanti titoli di assoluto richiamo in sconto, ora andiamo infatti ad analizzare le offerte Black Friday 2020 dedicate alle console dell’attuale generazione, vale a dire PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Alla consolidata triade si sono andata ad affiancare proprio nel mese di ottobre le piattaforme next-gen di Sony e Microsoft – Xbox Series X, Xbox Series X e PS5 -, e non dovrebbe allora stupire vederle scontate in occasione del Venerdì Nero dello shopping.

Partiamo con l’ammiraglia della “grande S”, quella PS4 che per il momento è in saldo solo sul portale di MediaWorld per tutta la settimana. Si tratta di uno dei pochi rivenditori a mettere in offerta la console nipponica, proposta sia in versione standard che in bundle. In particolare, pare assai goloso il pacchetto che include PS4 Slim 1TB con tre giochi – Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Gran Turismo Sport – a 339 euro. Da GameStopZing, invece, le offerte per le console della famiglia PlayStation saranno attive a partire dal prossimo 27 novembre.

Sempre da GameStop, in ottica offerte Black Friday, troviamo Xbox One X usata a 229,99 euro, mentre Xbox One S usata è proposta a 129,98 euro. Non mancano neanche in questo caso i bundle, che vedono Xbox One S in vendita a 219,98 euro. Risulta golosa pure la promozione lanciata sul Microsoft Store, che prevede fino a 100 euro di sconto su Xbox One S, vari bundle e configurazioni disponibili. Chiude la nostra disamina Nintendo Switch, che sempre da GameStopZing può essere acquistata a 299,98 euro – e a 189,98 euro per l’edizione Lite, dedicata al solo gaming portatile. Stessi prezzi per la console anche da Unieuro, mentre da Mediaworld potete trovare Nintendo Switch Lite a 259 euro con un gioco incluso a scelta tra The Legend of Zelda Link’s Awakening, Animal Crossing New Horizons, Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart 8 Deluxe e New Super Mario Bros U Deluxe.