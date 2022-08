La situazione attuale sta generando degli aumenti di prezzo in diverse categorie, dall’alimentare all’energetico, per non parlare del logistico, spremendo i consumatori come limone ed obbligandoli a spendere più del doppio ogni mese per tirare avanti. Anche gli aumenti nel settore gaming sta scatenando un certo fermento tra gli utenti, che si chiedono quanto si arriverà a spendere presto o tardi per una console di gioco.

Dopo la comunicazione della Sony, che ha deciso di aumentare di 50 euro il costo di entrambe le versioni di PS5, passando da 499,99 a 549,99 euro per il modello standard, e da 399,99 a 449,99 euro per quello Digital, tutti si sono domandati se anche gli altri produttori avrebbero fatto lo stesso. Di fatto, è difficile che un hardware possa vedere aumentato il proprio prezzo a distanza due anni dalla sua uscita (semmai, è vero il contrario). Per questo dopo che la Microsoft ha deciso di rassicurare i clienti di non avere, almeno per il momento, intenzione di seguire l’esempio di Sony, anche la Nintendo ha fatto lo stesso, affermando con forza quanto dichiarato a giugno dal presidente Furukawa, nel corso dell’82a assemblea generale annuale degli azionisti. Il dirigente aveva, infatti, ribadito di non volersi pronunciare circa le strategie di prezzo e di non averne in previsione una modifica per l’hardware a causa dell’inflazione o dell’aumento dei costi di approvvigionamento che stanno mettendo in ginocchio il mondo intero. Si è, però, riservato di rivedere la cosa in futuro.

Gli appassionati della casa Nintendo, al momento, possono dormire sonni tranquilli: nessun aumento di prezzo è in programma per tutta la gamam della console Switch, inclusi i modelli OLED e Lite. Anzi, si prospetta un autunno ricco di novità: ad ottobre è prevista l’uscita di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, mentre a novembre esordirà la nuova generazione di Pokemon Scarlatto & Violetto.

Continua a leggere su optimagazine.com