Meglio mettere in conto che potranno esserci dei problemi Nintendo Network tra il giorno di Natale 25 dicembre e poi per tutto il weekend di festa fino al 27 dicembre. Non si tratta di sole supposizioni nate dalle riflessioni di esperti o semplici giocatori ma di quanto riportato dallo stesso Customer Care del noto brand attraverso i suoi profili social, in particolare quello Twitter giapponese.

Perché potrebbero esserci dei problemi Nintendo Network proprio nei prossimi giorni? La console Switch sarà stata di certo utilizzata moltissimo come regalo per le feste. Soprattutto i giovanissimi giocatori hanno chiesto la console come dono da ritrovare sotto l’albero e c’è da scommetterci, proprio dal 25 dicembre, ci sarà una vera e propria impennata di procedure di creazione di account Nintendo, proprio nell’ottica di iniziare ad usufruire di specifici servizio di tutto il network della console.

Per stessa dichiarazione del centro supporto e assistenza, I problemi Nintendo Network potrebbero scaturire da un accesso già individuato come massicio ai server. Proprio per questo motivo, le procedure di creazione account potrebbero non andare a buon fine e dunque la loro creazione potrebbe non essere immediata. Dall’anomalia prevista alla sua soluzione: la stessa Nintendo consiglia di creare preventivamente gli account Nintendo e di non attendere il giorno 25 dicembre per procedere. In questo modo si riusciranno ad evitare eventuali picchi di traffico e dunque portare a termine subito l’operazione online.

L’avviso già condiviso in queste ore dalla stessa Nintendo, attraverso un account ufficiale, non può che essere preso in considerazione. Anche l’acquisto di titoli non fisici dallo shop online del network potrebbe subire anomalie vistose. Un vero e proprio down, in effetti, si è concretizzato anche l’anno scorso, sempre in concomitanza con i giorni clou di festa. La speranza è che siano messe in campo contromisure di natura tecnica per evitare che si verifichino le difficoltà più serie.

