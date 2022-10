Sono ormai in scadenza le offerte del Prime Day di Amazon, al punto che ora tutti si stanno proiettando verso il Black Friday 2022. Del resto, da sempre è questo l’evento in cui registriamo le promozioni più aggressive per il pubblico, a prescindere dalla catena di riferimento (con gli anni si sono aggiunti all’appuntamento anche rivenditori come MediaWorld, Unieuro ed Euronics, tanto per citarne qualcuno) e dalla tipologia di prodotto ricercata. Dunque, dopo i primi approfondimenti pubblicati sul nostro magazine, occorre capire cosa ci aspetti nel corso delle prossime settimane.

Riscontri su quando arriva il Black Friday 2022 su Amazon: tutte le date significative in Italia

Insomma, allo stato attuale diventa molto importante capire quando arriva il Black Friday 2022 su Amazon, ma anche all’interno di altri store. Soprattutto quelli che si concentrano sulle vendite online, considerando il fatto che già oggi 12 ottobre, in concomitanza con la chiusura del Prime Day, possiamo segnalare a tutti alcune importanti date in cui verrà fatta la differenza in Italia. Il Black Friday 2022, esattamente come vuole la tradizione, comincerà a cavallo del Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti.

Si tratta di un appuntamento sentitissimo in America, utile per riunire tutte le famiglie, con il termine ormai standardizzato e fissato in occasione dell’ultimo giovedì di novembre. Tradotto, quest’anno arriverà il 24 novembre. Da anni, ormai, le offerte del Black Friday scattano ufficialmente il venerdì successivo, motivo per il quale dobbiamo cerchiare in rosso il 25 novembre sul calendario. Indipendentemente dal fatto che siate focalizzati su Amazon o su altri negozi.

Certo, come sempre sempre nei giorni antecedenti e nel weekend a seguire avremo ulteriori promozioni, ma abbiamo già una data precisa per chi si chiede quando arriverà il Black Friday 2022. Non solo su Amazon.

