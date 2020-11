C’è anche il Black Friday di GameStop tra le tante iniziative avviate negli ultimi giorni dalle principali catene di distribuzione. Iniziative che, come avrete capito, strizzano l’occhio al Venerdì Nero dello shopping, da sempre periodo golosissimo per i consumatori che vorrebbero effettuare acquisti con prezzi decisamente ribassati. Anche videogiochi, console e accessori rientrano ovviamente tra gli articoli selezionati, a maggior ragione per un franchise come quello di GameStopZing, per cui andremo ad individuare subito i saldi più interessanti tra quelli apparsi online sul sito ufficiale – da aggiungere comodamente a questo indirizzo.

Le offerte del Black Friday di GameStop toccano sconti fino al 70% e andranno avanti fino al 30 novembre, giorno scelto invece per il Cyber Monday. In particolare, dal 27 novembre inizieranno le offerte dedicate alle console PlayStation, ma nel frattempo è già possibile acquistare a prezzo più basso diversi titoli come Mafia Definitive Edition a 30,98 euro, Crash Bandicoot 4 It’s About Time a 49,69 euro, Tekken 7 a 20,14 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 28,39 euro e la Resistance Edition di Watch Dogs Legion scontata del 40%. In offerta, come accaduto da Euronics, anche l’abbonamento annuale a PlayStation Plus, sconto del 25% sul prezzo ufficiale. Passando al fronte Xbox, troviamo diversi bundle con Xbox One S a 219,98 euro con Gears 5, Forza Horizon 4 e The Division 2. Tra i giochi, troviamo Gears Tactics in sconto del 40%, anche in versione Xbox Series X e Xbox Series S.

Il Black Friday di GameStop con le offerte per i giochi PC e Nintendo Switch, come ad esempio Football Manager 2020 a 16,79 euro, FIFA 21 a 35,69 euro e tantissimi titoli per le console della “grande N” scontati del 25%. Volete risparmiare con l’usato? Per il Black Friday trovate Nintendo Switch usata a 249,98 euro, Xbox One X usata a 229.98 euro, PS4 PRO usata a 249.98 euro e PS4 500 GB usata a 229,98 euro. Sconto del 10% sugli accessori usati per tutte le console. Cosa ne dite, ne approfitterete?