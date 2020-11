Finalmente possiamo dirlo, PS5 è disponibile anche qui in Italia. E’ la giornata di oggi, 19 novembre 2020, a segnare infatti il debutto nei negozi del Bel Paese della console di nuova generazione targata Sony, come ampiamente anticipato dal colosso giapponese del gaming. Dopo che Microsoft si è fatta avanti il 10 del mese con le sue Xbox Series X e Xbox Series S – versione più compatta ed economica del device made in USA -, il quado next-gen è dunque completo, per la gioia di tutti gli appassionati dell’universo in pixel e poligoni.

E se è vero che i pre-order di PS5 hanno fatto già registrare da tempo il tutto esaurito, è altrettanto vero che “la grande S” e alcune delle più importanti catene di distribuzione hanno dichiarato che proprio al day one sarebbero tornate disponibili alcune unità per la vendita. Ma solo per gli interessati più veloci. Questo però solo online, di conseguenza non non precipitatevi nei negozi fisici perché non troverete la PlayStation 5 in edizione standard e in Digital Edition – vale a dire sprovvista di lettore per i dischi fisici – negli store disseminati per lo Stivale.

A mettere di nuovo a disposizione PS5 della clientela è prima di tutto MediaWorld, che ha riaperto le vendite del gioiellino tecnologico Sony direttamente sul suo portale ufficiale a questo indirizzo, per altro con possibilità di sfruttare il Tasso Zero per il pagamento. Seguono a ruota anche Euronics – collegatevi a questo link per provare a portarvi una PlayStation 5 a casa – e Unieuro – qui per il link diretto all’acquisto del monolite nipponico.

Naturalmente non sappiamo quanti pezzi aggiuntivi abbiano a disposizione le varie catene nella giornata di oggi e neanche la suddivisione di questi tra PS5 Standard e Digital Edition. Cosa certa è invece che Amazon Italia rimetterà in vendita la console next-gen di Sony sempre in data odierna, ma a partire dalle ore 13:00.