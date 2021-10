Chi è da giorni a caccia della disponibilità Nintendo Switch OLED su Amazon, quest’oggi 23 ottobre può cogliere la sua occasione. Proprio sul noto store sono sopraggiunte nuove scorte della console appena lanciata e pure tanto richiesta. Le combinazioni per la vendita sono diverse, sulla base del modello prescelto e del prezzo da affrontare.

Il valore commerciale della Nintendo Switch OLED su Amazon non poteva che essere quello di listino. In effetti, il costo da affrontare per il nuovo modello resta quello di 399 euro. La variante disponibile alla vendita in queste prime ore di sabato è solo quella bianca e nera. Manca all’appello la variante più estrosa (almeno lato design e impatto visivo) in blu e rosso.

Per quanto riguarda le opzioni di vendita per la Nintendo Switch OLED su Amazon del modello in bianco e nero, i potenziali acquirenti potranno scegliere se acquistare la console o quest’ultima insieme all’abbonamento online valido per 12 mesi. Nel primo caso il costo da pagare sarà uguale a 399 euro; nel secondo, 369,98 euro (a questo proposito si riceverà il codice di download necessario).

In relazione alle due soluzioni di vendita sopra menzionate, c’è pure da dire che la disponibilità Nintendo Switch OLED su Amazon alla consegna è diversa. Nel caso della sola console si parla del via alla spedizione in 3 o 4 giorni lavorativi. La seconda opzione con vendita pure dell’abbonamento online di 12 mesi potrà arrivare a destinazione dal 3 novembre in poi.

Come abbiamo imparato a capire, le scorte di prodotto potrebbero terminare da un momento all’altro, il che è frutto della grossa domanda dei consumatori a fronte di non molte unità messe in vendita. Ancora una volta dunque, approfittare della disponibilità Nintendo Switch OLED su Amazon sarà pure questione di tempo: meglio non perdere tempo e procedere subito alla transazione del modello interessato.