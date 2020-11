Non ce n’è per nessuno davvero con il volantino Mediaworld Black Friday ufficiale in partenza da oggi 19 novembre e valido fino al prossimo 30 novembre. Si tratta dunque delle promozioni assolute della catena di elettronica che ci accompagneranno fino al venerdì nero dello shopping del prossimo 27 novembre. Per la categoria smartphone, sono decisamente degne di nota le occasioni per gli iPhone più o meno recenti e anche quella relativa all’ultimo phablet Samsung Galaxy Note 20.

Sulla copertina del volantino Mediaworld merita di certo un posto d’onore l’iPhone 11 con taglio di memoria da 128 GB. Il melafonino di penultima generazione, lanciato solo nel 2019, è ora acquistabile presso la catena di elettronica a 679 euro, anziché a 759 euro. Optando per la soluzione rateale è possibile anche accaparrarsi questo esemplare con il pagamento di 20 mensilità da 32,45 euro.

Restando sempre nell’universo iPhone, ci sono almeno un paio di altre occasioni da tenere in stretta considerazione. Il pur non datato iPhone XR con memoria interna da 64 GB è proposto dal noto store, sia online che in negozio, a 539 euro e non più a 619 euro. Anche in questo caso, il pagamento rateale può avvenire in 26 rate da 36,95 euro. Assolutamente degna di nota è pure la promozione relativa al più vecchio melafonino iPhone 7 da 32 GB oramai a disposizione al valore commerciale di 279 euro.

Ma l’ultimo volantino Mediaworld non contiene solo occasioni per gli iPhone. Tra quelle più significative messe in campo per l’universo Android c’è certamente quella dedicata al Samsung Galaxy Note 20 lanciato solo in agosto. il phablet di punta dell’ultimo anno è venduto in effetti a soli 679 euro con uno sconto sul valore di listino di ben 300 euro rispetto ai 979 euro iniziali. Come già detto dunque, sia online che presso i negozi fisici della catena, chi avrà la necessità di acquistare un nuovo device con uno sconto considerevole sarà di certo accontentato.