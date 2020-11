Tutti coloro che sono alla ricerca di golose offerte videogiochi saranno già consapevoli che il periodo più adatto dell’anno per fare affari è sempre più vicino. Ci riferiamo naturalmente al Black Friday, che per il 2020 andrà a cadere il prossimo 27 novembre. Come però accade tradizionalmente, le principali catene di distribuzione hanno già avviato tutta una serie di promozioni prima del tempo in occasione del Venerdì Nero dello shopping, così da sedurre animi e portafogli anche degli appassionati dell’universo in pixel e poligoni.

Tra le offerte videogiochi per il Black Friday 2020 non mancano allora quelle di Unieuro, che ha pubblicato sul suo sito ufficiale – come potete verificare in prima persona collegandovi direttamente a questo indirizzo – tutta una serie di sconti per console e videogame, che ora andremo ad analizzare insieme nel dettaglio. Partiamo quindi con console e accessori, che vedono protagonista dei saldi “in nero” prima di tutto PlayStation 4 Slim da 500 GB in bundle con MediEvil al prezzo di 299,99 euro, scontato rispetto ai precedenti 330,98 euro, mentre il pacchetto comprendente FIFA 21 e un DualShock 4 è proposto a 79,99 euro anziché 109,99 euro. Sempre nell’ambito dei produttori giapponesi, abbiamo Nintendo Switch con Just Dance 2021 in vendita a 359,99 euro, mentre Nintendo Switch Lite nelle colorazioni turchese, grigia e grigia a 189,99 euro anziché 219,99 euro.

Le offerte videogiochi di Unieuro toccano anche alcuni titoli piuttosto recenti. Abbiamo ad esempio il calcistico FIFA 21 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a 39,99 euro, per altro compatibile con le console next-gen di Sony e Microsoft – quindi PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Non mancano promozioni per i giochi Nintendo Switch, come ad esempio quelle che coinvolgono The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 54,99 euro, Animal Crossing: New Horizons a 44,99 euro, Super Mario 3D All-Stars a 44,99 euro, Ring Fit Adventure a 69,99 euro, Pokémon Spada/Scudo a 44,99 euro, New Super Mario Bros. U Deluxe a 44,99 euro e Super Smash Bros. Ultimate a 54,99 euro. Il nuovo Volantino Change Black Friday di Unieuro sarà valido fino al 30 novembre online e nei punti vendita della catena