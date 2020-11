Ferrante Fever è il titolo di un documentario di Giacomo Turzi, ma potrebbe benissimo descrivere l’atteggiamento di contagioso entusiasmo che colpisce gli appassionati di Elena Ferrante dal momento della consacrazione de L’Amica Geniale. Tanto la quadrilogia letteraria quanto il suo brillante adattamento televisivo ne hanno fatto una delle autrici italiane di maggior risonanza all’estero. Non stupisce, quindi, che la pubblicazione di una lista di 40 libri, scritti da 40 scrittrici e consigliati dalla stessa Ferrante, abbia scatenato la corsa al prossimo acquisto e aperto gli occhi di un pubblico internazionale su alcuni grandi classici e tanti casi editoriali recenti.

Pubblicati sul sito di Europa Editions, i consigli di lettura di Elena Ferrante riguardano perlopiù storie di donne raccontate da donne, e con i suoi romanzi condividono l’attenzione a universi relazionali sbilanciati. Che siano protagoniste assolute o condividano lo spazio della narrazione con altri personaggi, le donne di questi libri pagano il prezzo di squilibri personali, familiari, sociali o politici. Sono responsabili di sé o si fanno carico di altri, si elevano rispetto a contesti miserabili oppure ne diventano il riflesso. Sono, insomma, figure ordinarie eppure straordinarie, cui alcuni dei più grandi talenti letterari del XX secolo hanno dato voce in romanzi indimenticabili.

Tra le 40 autrici presenti nella lista dei consigli di Elena Ferrante si trovano alcune delle scrittici italiane più riverite del secolo scorso, come Elsa Morante (L’Isola di Arturo) e Natalia Ginzburg (Lessico Famigliare), mentre tra i romanzi più recenti spiccano Accabadora di Michela Murgia e L’Arminuta di Donatella di Pietrantonio. I grandi nomi della letteratura internazionale fanno capolino a più riprese, e che i titoli suggeriti da Elena Ferrante non siano sempre i più popolari conferma come la scrittrice punti ad ampliare gli orizzonti di lettura del pubblico. L’Assassino Cieco di Margaret Atwood, Il Conservatore di Nadine Gordimer, Uscirne Vivi di Alice Munro e Il Quinto Figlio di Doris Lessing ne sono la prova.

I consigli di lettura di Elena Ferrante sono ricchi di spunti anche per chi non intende perdere neppure uno dei capolavori indiscussi del Novecento, da La Porta di Magda Szabò ad Amatissima di Toni Morrison. E per chi invece vuole aprirsi alle novità degli ultimi anni ci sono splendidi esordi e gradite conferme: su tutti Americanah di Chimamanda Ngozi Adichie, Persone Normali di Sally Rooney – ancora più intenso del suo straordinario adattamento televisivo –, Olive Kitteridge di Elizabeth Strout e Denti Bianchi di Zadie Smith.

Prima di scoprire l’intera lista dei consigli di lettura di Elena Ferrante, ricordiamo i tanti appuntamenti televisivi e cinematografici attesi per i suoi più grandi successi letterari. La Figlia Oscura sarà un film diretto da Maggie Gyllenhaal e interpretato da Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Jessie Buckley e Paul Mescal. La Vita Bugiarda degli Adulti sarà invece una serie Netflix. Rai e HBO, invece, proseguono il lavoro per l’adattamento televisivo di Storia di Chi Fugge e di Chi Resta, terzo capitolo della quadrilogia.

Ecco ora i 40 libri scritti da 40 autrici e suggeriti da Elena Ferrante:

Americanah di Chimamanda Ngozi Adichie (Einaudi)

L’Assassino Cieco di Margaret Atwood (Ponte alle Grazie)

L’Illuminazione del Susino Selvatico di Shokoofeh Azar (e/o edizioni)

Malina di Ingeborg Bachmann (Adelphi)

La Donna Che Scriveva Racconti di Lucia Berlin (Bollati e Boringhieri)

Resoconto di Rachel Cusk (Einaudi Stile Libero)

L’Anno del Pensiero Magico di Joan Didion (Il Saggiatore)

L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi)

Disorientale di Négar Djavadi (e/o edizioni)

L’Amante di Marguerite Duras (Feltrinelli)

Gli Anni di Annie Ernaux (L’orma editore)

Lessico Famigliare di Natalia Ginzburg (Einaudi)

Il Conservatore di Nadine Gordimer (Feltrinelli)

Fato e Furia di Lauren Groff (Bompiani)

Maternità di Sheila Heti (Sellerio)

La Pianista di Elfriede Jelinek (Einaudi)

Seni e Uova di Mieko Kawakami (e/o edizioni)

L’Interprete dei Malanni di Jhumpa Lahiri (Guanda)

Il Quinto Figlio di Doris Lessing (Feltrinelli)

La Passione Secondo GH di Clarice Lispector (Feltrinelli)

Archivio dei Bambini Perduti di Valeria Luiselli (La Nuova Frontiera)

L’Isola di Arturo di Elsa Morante (Einaudi)

Amatissima di Toni Morrison (Frassinelli)

Uscirne Vivi di Alice Munro (Einaudi)

La Campana di Iris Murdoch (Rizzoli)

Accabadora di Michela Murgia (Einaudi)

Il Ballo di Irene Nemirovsky (Adelphi)

Blonde di Joyce Carol Oates (Bompiani)

Oggetto d’Amore di Edna O’Brien (Einaudi)

Un Brav’Uomo è Difficile da Trovare di Flannery O’Connor in Tutti i Racconti (Bompiani)

Il Mare Non Bagna Napoli di Anna Maria Ortese (Adelphi)

Gilead di Marylinne Robinson (Einaudi)

Persone Normali di Sally Rooney (Einaudi)

Il Dio delle Piccole Cose di Arundhati Roy (Guanda)

Denti Bianchi di Zadie Smith (Mondadori)

Olive Kitteridge di Elizabeth Strout (Einaudi)

La Porta di Magda Szabò (Einaudi)

Cassandra di Christa Wolf (e/o edizioni)

Una Vita Come Tante di Hanya Yanagihara (Sellerio)

Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar (Einaudi)