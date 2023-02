L’attesa si è fatta davvero lunga e i fan sono ormai in crisi di astinenza e si chiedono: quando andrà in onda L’Amica Geniale 4? I tempi sono ancora lunghi perché l’ultimo capitolo è ancora in produzione e potrebbe vedere la luce il prossimo autunno o, addirittura, in inverno, ma quello che sappiamo è che le riprese stanno andando avanti a pieno ritmo e che proprio in questi giorni il cast è stato impegnato in quel di Napoli sia in esterna che in interni.

Proprio Napoli tornerà ad essere centrale nel nuovo capitolo della serie Rai proprio per via del ritorno di Elena nel rione in un appartamento vicino a quello di Lila, seppur per poco. A tenerci compagnia saranno le versioni adulte delle due protagoniste ovvero Alba Rohrwacher, che aveva già raccolto il testimone di Margherita Mazzucco nel finale del terzo capitolo, e Irene Maiorino. Per mesi si è parlato di quest’ultima come degna rappresentante di Lila adulta e alla fine i rumors e i desideri del pubblico sono diventati realtà.

Ecco la foto dal set delle due protagoniste adulte:

Ma chi troveremo ancora nel cast de L’Amica Geniale 4? Le anticipazioni hanno rivelato il nome dell’attore che presterà il volto all’adulto Nino Sarratore (appartenuto fino a questo momento a Francesco Serpico), il grande amore di Elena, lo stesso per il quale abbandonerà la sua famiglia e per il quale si sposterà spesso in quest’ultimo capitolo. Il compito di dare vita al Nino adulto toccherà all’attore Fabrizio Gifuni, volto noto del nostro cinema e vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista per Il Capitale Umano.

L’ultimo capitolo della serie sarà diretto da Laura Bispuri e si baserà sul romanzo conclusivo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia della Bambina Perduta.