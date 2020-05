La Vita Bugiarda degli Adulti su Netflix, Elena Ferrante a lavoro sulla serie tv con la voce di Emma Marrone

Un altro successo come L’Amica Geniale o un vero e proprio flop? La Vita Bugiarda degli Adulti su Netflix è una scommessa che ha messo insieme la misteriosa Elena Ferrante e Fandango. Sarà la sinergia tra la scrittrice e la casa di produzione a portare sul piccolo schermo, in tutti i Paesi al mondo in cui è disponibile la piattaforma Netflix, Giovanna, la protagonista del suo ultimo romanzo.

Non sappiamo ancora chi sarà chiamato a prestarle il volto ma quello che è certo è che la serie si baserà su La vita bugiarda degli adulti regalando al pubblico un ritratto potente e singolare della protagonista pronta al suo passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza negli anni Novanta. Lo stesso Felipe Tewes, director of local language original series Netflix ha riferito:

“Siamo incredibilmente onorati di poter sviluppare una serie basata su La vita bugiarda degli adulti. I libri di Elena Ferrante hanno ispirato e affascinato i lettori in Italia e nel mondo, e siamo entusiasti di portare la sua ultima opera sugli schermi del nostro pubblico globale. Siamo inoltre felici di proseguire la nostra collaborazione con Fandango e di continuare a investire in storie ‘made in Italy’ uniche che crediamo possano essere apprezzate in Italia e in tutto il mondo”.

Il rischio fallimento è alto anche perché chi ha amato L’Amica Geniale non ha apprezzato molto il suo nuovo romanzo che attira il pubblico con uno specchietto per le allodole, ovvero l’amicizia di Giovanna e Vittoria, per poi lasciare tutti basiti con il finale e la fretta con cui la storia è stata conclusa. Vero è che una serie tv può lavorare sui difetti del romanzo rendendo tutto molto meno frettoloso permettendo a chi guarda di capire realmente i personaggi gli stessi che sono stati un po’ accantonati in questa storia “breve” rispetto alla quadrilogia che ha fatto innamorare Saverio Costanzo. Riusciranno i personaggi di La Vita Bugiarda degli Adulti su Netflix a rimanere impressi più di quanto abbiano fatto sulla carta stampata?

Ecco il video con la voce di Emma Marrone che annuncia La Vita Bugiarda degli Adulti regalando al pubblico un passaggio del romanzo:

Il romanzo, uscito per Edizioni E/O in Italia il 7 novembre scorso, sarà pubblicato in 25 paesi nel mondo a settembre spianando così la strada alla serie tv che potrebbe prendere forma nei prossimi mesi diventando uno dei progetti più attesi di fine 2021.