L’Amica Geniale passatempo estivo? Sembra proprio che nel piano repliche della primavera estate in casa Rai anche la serie internazionale abbia un posto di tutto rilievo.

Le novità in termini di palinsesto non mancano mai e anche in questo caso le cose hanno preso una piega inaspettata. La serie nata dalla quadrilogia di Elena Ferrante sta per volgere al termine e proprio in queste settimane si lavora sul set per gli ultimi ciak del quarto, e ultimo, capitolo ma in attesa di vedere i nuovi episodi il pubblico potrà fare un ripasso.

Secondo le ultime novità, infatti, L’Amica Geniale passerà su Rai3 per le repliche della prima stagione, almeno per adesso. Salvo cambiamenti, l’appuntamento è fissato per il 3 giugno. Sarà proprio da quel sabato sera che Elena e Lila torneranno protagoniste del prime time della televisione pubblica. Naturalmente c’è chi storce il naso perché la seri non solo traslocherà su Rai3 ma anche perché andrà in onda al sabato sera in un periodo in cui la gente sicuramente preferirà uscire, scelta sbagliata quindi?

Sembra proprio che L’Amica Geniale dovrà accontentarsi di riempire i buchi del palinsesto estivo anche se questo significherà traslocare su Rai3 con tutto quello che implicherà in termini di ascolti. Al momento non sappiamo ancora se si andrà avanti per tutta l’estate con la seconda e terza stagione in attesa del quarto capitolo inedito che, con molta probabilità, andrà in onda tra l’autunno e l’inverno nel prime time di Rai1. Naturalmente molto dipenderà dagli ascolti che Elena e Lila sapranno regalare in replica a Rai3.