Il momento di ascoltare le lettere d’addio di Alex in Grey’s Anatomy 16 è arrivato: per chi avesse perso la programmazione su Sky la scorsa primavera, ora La7 trasmette in prima visione in chiaro l’episodio che chiude la trama di Karev con un saluto struggente per via epistolare.

Un finale forzato (qui la nostra recensione), quello riservato al personaggio, che saluta il pubblico senza nemmeno apparire in scena, visto che l’attore Justin Chambers, dopo aver annunciato che avrebbe lasciato la serie a gennaio, non è più tornato sul set nemmeno per girare l’episodio d’addio ad Alex in Grey’s Anatomy 16.

L’addio di Alex in Grey’s Anatomy 16 senza il protagonista

Di fatto, il suo ultimo episodio è quello del processo a Meredith sulla sua licenza medica. Da allora Alex è scomparso, prima in viaggio per andare a trovare la madre e poi sparito dai radar fino all’episodio 16, quello dell’addio ad Alex in Grey’s Anatomy 16, in cui comunica a Meredith, Jo, la Bailey e Richard di avere deciso di cambiare vita dopo la sconvolgente scoperta di avere una famiglia con la donna che ha sempre amato. L’intero episodio fa abbondante uso di flashback per rendere omaggio al personaggio ma soprattutto per riempire il vuoto lasciato dall’assenza dell’attore in scena (sostituito da una controfigura nei pochi frammenti in cui si accenna alla sua nuova vita lontano da Seattle). Chambers ha solo prestato la voce all’ultimo episodio del suo personaggio.

I motivi dell’addio di Alex in Grey’s Anatomy 16

Sul perché Justin Chambers abbia lasciato Grey’s Anatomy improvvisamente è ancora mistero: “Non sta a me raccontare la storia” ha risposto perentoria la showrunner Krista Vernoff quando le è stato chiesto da Variety perché l’attore sia sparito da un giorno all’altro. Ufficialmente Chambers ha dichiarato di volersi dedicare ad altri progetti, tra cui la produzione di documentari, ma non ha smentito i rumors su presunti problemi di salute che lo avrebbero spinto all’addio ad Alex in Grey’s Anatomy 16 in modo frettoloso ed inatteso.

La scelta di un addio di Alex in Grey’s Anatomy 16 senza la morte

Alle polemiche seguite alla decisione di scrivere l’episodio d’addio ad Alex in Grey’s Anatomy 16 in questo modo, attraverso delle lettere e senza un confronto vis à vis tra i personaggi, la scrittrice ha lasciato intuire – parlando al Los Angeles Times – che è accaduto ciò che in passato si era verificato in un’altra occasione simile, con l’uscita di scena di Kathrine Heigl (Izzie nella serie) che non si presentò a girare il suo ultimo episodio costringendo gli sceneggiatori a trovare soluzioni alternative alla sua presenza. Anche l’attrice Ellen Pompeo ha difeso la scelta degli autori di dire addio ad Alex in Grey’s Anatomy 16 in quel modo come l’unica possibile al di là della sua eventuale morte, che non è stata presa in considerazione per evitare l’ennesimo lutto nella serie.

L’episodio dell’addio di Alex in Grey’s Anatomy 16 su La7

Ecco la trama dei due episodi in onda il 23 novembre in prima serata su La7, intitolati rispettivamente Lascia Una Luce Accesa e Vita su Marte?. Il primo è quello dell’addio ad Alex Karev in Grey’s Anatomy 16.

Episodio 16 – Bailey e Ben devono affrontare una decisione difficile, che cambierà le loro vite. Meredith intanto ripensa al suo passato.