La reunion di Alex e Izzie che ha segnato l’uscita di scena di Karev in Grey’s Anatomy 16×16 è stata l’unica strada percorribile che gli autori hanno individuato in alternativa alla morte del personaggio. Una strada obbligata e percorsa in tutta fretta, visto che l’attore Justin Chambers ha comunicato che avrebbe lasciato la serie a metà stagione e non è più tornato sul set nemmeno per il suo episodio finale, il 16×16 (qui la nostra recensione), proprio come qualche anno prima aveva fatto l’interprete di Izzie, Katherine Heigl.

La reunion di Alex e Izzie in Grey’s Anatomy 16×16

Gli sceneggiatori hanno cercato di trovare un “modo soddisfacente per dire addio a questo personaggio“, ha spiegato la showrunner Krista Vernoff a Variety, ma senza ucciderlo, perché non volevano infondere altro dolore ai personaggi. In primis a Jo, appena uscita da una depressione causata dalla scoperta di essere nata da uno stupro e dal rifiuto di sua madre di avere un rapporto con lei. Ma anche a Meredith, che ha avuto già un numero enorme e inverosimile di lutti nella sua vita.

La reunion di Alex e Izzie per attori e personaggi

Krista Vernoff ha raccontato di non voler imporre all’attrice Camilla Luddington una nuova trama tragica dopo aver “dovuto interpretare così tanto dolore“. Stesso discorso per Ellen Pompeo. In questo senso, la showrunner si è preoccupata anche della salute mentale degli attori, oltre a pensare ai personaggi e al pubblico che avrebbe visto l’episodio.

Capisco sia il loro lavoro. Ma quando devi interpretare un dolore prolungato episodio dopo episodio dopo episodio, non ho mai incontrato un attore che non sia entrato nella propria depressione personale, perché deve far passare quelle sostanze chimiche attraverso il proprio sistema. Oltre a non voler sottoporre gli attori a un dolore prolungato, non volevo sottoporre i personaggi a un altro dolore prolungato. E quella era probabilmente la cosa più significativa. Non voglio che Meredith Grey perda con la morte Alex Karev. Non voglio vederlo! Non ce la faccio! E non volevo che il pubblico lo affrontasse. Quel personaggio era così sacro. Era davvero sacro. E il dolore collettivo in questo mondo e in questo paese in questo momento è già fottutamente intenso.

La reunion di Alex e Izzie possibile grazie agli embrioni

Di conseguenza, è andata a ripescare una sottotrama rimasta latente per anni, un filo rosso che continuava a legare Alex e Izzie pur in modo flebile: gli embrioni che erano stati fecondati nella quinta stagione, quando la Stevens era malata di tumore e ha rischiato di morire. Quegli stessi embrioni erano già apparsi nella trama

Jo li aveva scoperti – era stata una grande paura. E Izzie era scomparsa quando Alex era molto innamorato di lei. E sì, aveva detto: “Mi merito di meglio di te”, ma questo era dovuto solo al suo dolore. Ed era qualcosa che dovevamo scrivere abbastanza bruscamente (…) è stato come cercare un modo per chiudere questo cerchio.

Una famiglia a sorpresa con la reunion di Alex e Izzie

Inoltre, la scelta di riunire Alex e Izzie, secondo la Vernoff, era fondata sul desiderio di famiglia di Karev, che non era mai stato esaudito con Jo nonostante una lunga relazione. Certo, non si sono preoccupati troppo di quanto la trama risultasse surreale e forzata, ma tant’è.

Ciò che aveva guidato Alex Karev come personaggio per tutta la sua vita era il desiderio di una famiglia intatta. Un desiderio di sanità mentale, un desiderio di colazioni a base di frittelle – come, voleva un’infanzia che niente nella sua vita gli aveva mai dato. E sì , adesso aveva Jo. E sì , quella è stata una bellissima storia d’amore. E sì , per molti anni a scriverle, avevo pensato che fossero endgame. E così ho capito perché per alcune persone questo sembrava un tradimento dello sviluppo del personaggio.

La salute mentale alla base della reunion di Alex e Izzie

Anche la malattia mentale di Jo è stato un elemento che, sebbene abbia reso ancor più feroce la separazione, è stato inteso come un viatico per spingere il ritorno di Alex e Izzie insieme, perché il tema della salute psichiatrica ha sempre segnato Karev e le sue relazioni con le donne (“Tutte quelle con cui sto, prima o poi diventano pazze” ha esclamato più volte nel corso della stagione). Certo, difficile pensare che abbia abbandonato Jo non avendo mai fatto lo stesso con la madre, che pure soffre di schizofrenia, ma anche in questo caso gli sceneggiatori non se ne sono preoccupati.

Guardando indietro all’episodio 16.01, Alex quasi non è andato a prendere Jo dall’istituto mentale in cui si era ricoverata. Quasi non è andato a prenderla! Le donne con crisi di salute mentale sono state la rovina della sua esistenza per tutta la vita. Per lui scoprire che Izzie aveva questi splendidi, splendidi bambini che erano i suoi, e che lei era stabile ora, in questa fattoria con questi bambini e questa gioia e questa cosa che mai, mai nella sua vita ha immaginato di poter avere… è sembrato un lieto fine per quel personaggio, anche se ha causato un dolore tremendo a Jo. Anche se ha causato questa rottura improvvisa e scioccante.

La reunion di Alex e Izzie al termine di una guarigione

Krista Vernoff dice di aver sperimentato nella propria vita quanto episodi del genere siano frequenti, ovvero quanto spesso una persona entri nella vita di un’altra per aiutarla a guarire e poi, una volta curato il male interiore dell’altro, la relazione naufraghi inaspettatamente, come se non avesse più un motivo per continuare. Alex e Jo “si sono guariti a vicenda“, ma poi lui ha trovato la vera felicità altrove, quando ha scoperto di avere due figli da Izzie. Agli sceneggiatori è sembrata la soluzione più “giusta e vera“: “Queste persone sono reali anche per noi. E quello, ci sembrava il modo in cui potevamo dire addio ad Alex“.