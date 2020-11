Fox ha ufficializzato la programmazione di Grey’s Anatomy 17 in Italia: i nuovi episodi andranno in onda in prima visione assoluta per il nostro Paese da novembre, a brevissima distanza dal debutto negli Stati Uniti su ABC.

Dopo appena tre settimane dalla première americana, infatti, andranno in onda i primi due episodi di Grey’s Anatomy 17 in Italia: martedì 24 novembre, a partire dalle ore 21.00, Fox trasmetterà lo speciale di due ore che ha dato inizio alla stagione incentrata sulla pandemia.

Oltre che sul canale 112 di Sky, i primi due episodi di Grey’s Anatomy 17 in Italia saranno disponibili anche on demand e su Sky Go per gli abbonati al servizio. Successivamente saranno resi disponibili anche sulla piattaforma streaming NowTv.

Ecco il promo di Fox che anticipa l’arrivo di Grey’s Anatomy 17 in Italia, in prima visione assoluta. Dopo la speciale première della durata di due ore, l’appuntamento sarà ridotto ad un episodio a settimana, proprio come negli Stati Uniti. Solo il prossimo autunno, poi, la stagione arriverà su La7, che ha acquisito i diritti per la messa in onda in chiaro.

La messa in onda dei primi due episodi di Grey’s Anatomy 17 in Italia mostrerà anche al pubblico italiano la trovata narrativa con cui la serie ha deciso di riportare in scena alcuni dei volti storici che avevano lasciato il medical drama anni fa, a partire da quello amatissimo di Patrick Dempsey che apparirà più volte nel corso della stagione (per 4 episodi in totale). La trama di Grey’s Anatomy 17 viaggia su due linee temporali diverse: una è la prosecuzione del finale della sedicesima stagione, l’altra è ambientata nell’aprile 2020 quando la pandemia da Coronavirus ha invaso il Grey Sloan Memorial Hospital, costringendo i medici ad implementare rigidi protocolli per curare i pazienti infetti da Covid e contemporaneamente continuare a gestire anche altri casi. La stagione 17 ha debuttato il 12 novembre negli Stati Uniti confermandosi una delle serie più viste della tv generalista americana nonostante sia ormai in onda da oltre 15 anni.