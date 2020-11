A quanto pare Derek non sarà il solo ad apparire in sogno a Meredith durante il suo ricovero in ospedale: a svelare chi tornerà in Grey’s Anatomy 17 è una fonte solitamente molto autorevole, che stavolta potrebbe aver anticipato una marea di guest star nella stagione attualmente in corso.

Chi tornerà in Grey’s Anatomy 17 oltre Derek

Come si può notare dal database di IMDb, infatti, diversi attori che hanno lasciato la serie vengono indicati come parte del cast nel 2020. E visto che non sono apparsi nella seconda parte della precedente stagione – in onda appunto quest’anno – ciò potrebbe indicare che arriveranno altre sorprese.

Chi tornerà in Grey’s Anatomy 17 secondo IMDb

Già il ritorno di Patrick Dempsey in Grey’s Anatomy 17 era stato annunciato dal database, che datava la partecipazione dell’attore alla serie dal 2005 al 2020 e non fino al 2015, anno in cui ha lasciato la serie. L’episodio 17×02 in cui è apparso, viene citato ora dal database come il più recente a cui l’attore ha preso parte. A far ipotizzare che molti altri volti seguiranno le orme di Dempsey è il fatto che anche per altri attori viene riportato l’anno 2020 come ultima partecipazione alla serie. E non sono pochi.

Chi tornerà in Grey’s Anatomy 17: da Callie e Arizona a Cristina

L’indicazione vale per Sara Ramirez (Callie Torres), Jessica Capshaw (Arizona Robbins) e perfino Sandra Oh (Cristina Yang). Le tre attrici sono uscite di scena, rispettivamente, al termine della dodicesima, della quattordicesima e della decima stagione e non sono più apparse in Grey’s Anatomy se non perché citate dai vari personaggi. Il fatto che anche per loro, come per Dempsey, ci sia il 2020 come ultima data di partecipazione allo show sembra suggerire che possano apparire in sogno a Meredith proprio come accaduto con Derek nel finale del secondo episodio, in una sorta di limbo onirico su una spiaggia.

Non c’è invece la stessa indicazione per Sarah Drew, interprete di April Kepner: la sua ultima partecipazione è datata 2018 e non è stata aggiornata al 2020. Peraltro proprio la Drew è una delle attrici che più di altri ha manifestato la sua disponibilità a tornare nella serie, ma al momento, ha fatto sapere, non è stata contattata dai produttori. Chi invece aveva apertamente detto che non sarebbe tornata nemmeno per il finale di serie è Sandra Oh, che invece sembrerebbe dover apparire anche nel 2020, sempre stando a IMDb.

Chi tornerà in Grey’s Anatomy 17: anche Izzie e George in lizza

Scorrendo la lista dei volti della serie, il database indica l’anno 2020 anche per gli attori T.R. Knight, lo sfortunato George O’Malley, e Katherine Heigl, interprete di Izzie Stevens, usciti di scena rispettivamente alla quinta e sesta stagione. C’è da dire che il personaggio della Stevens si è riunito con quello di Karev, senza apparire in scena se non con delle controfigure nel 19° episodio della sedicesima stagione. Per quanto riguarda Justin Chambers, il database segna l’ultima partecipazione al 2020 ma potrebbe essere riferita alla scorsa stagione.

Chi tornerà in Grey’s Anatomy 17 e chi invece no

Non figurano aggiornate al 2020, invece, le partecipazioni di Eric Dane e Chyler Leigh, Mark e Lexie nella serie, così come quella di Isaiah Washington, già riapparso nei panni di Burke nella decima stagione per accompagnare l’addio di Cristina a Seattle. Sono invece aggiornati al 2020 i nomi di Jerrika Hinton, la specializzanda Stephanie, e Gaius Charles, lo specializzando Ross.

Non sono annoverati al 2020, inoltre, i personaggi di Addison e Riggs, interpretati da Kate Walsh e Martin Henderson.

Infine, sono segnalati come in scena nel 2020 i personaggi defunti di Ellis (Kate Burton), Denny (Jeffrey Dean Morgan) e Adele (Loretta Devine), segno che potrebbero apparire in sogno a Meredith nella sua – a questo punto lunga, viene da ipotizzare – degenza in ospedale.

Chi tornerà in Grey’s Anatomy 17

Insomma, che ci saranno altri piccoli camei nel corso della stagione è chiaro, la showrunner Krista Vernoff lo ha suggerito chiaramente parlando di quello di Patrick Dempsey, e se le indicazioni di IMDb sono corrette potremmo rivedere tutti questi personaggi in sogno o magari in carne ed ossa nella trama, visto che alcuni di loro sono usciti di scena da vivi. Non resta che attendere la prosecuzione della stagione, che in Italia parte il 24 novembre su Sky.