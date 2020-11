Dopo il finale della diciassettesima stagione trasmesso venerdì 13 novembre, l’attesa per NCIS 18 in Italia durerà diversi mesi: gli episodi inediti della nuova stagione arriveranno ad aprile 2021, sempre in prima visione in chiaro su Rai 2.

NCIS 18 in Italia

La scorsa settimana è terminata la programmazione della stagione 17, con un episodio che non avrebbe dovuto essere l’ultimo secondo i piani iniziali della produzione, ma che è diventato un finale forzato a causa della pandemia che ha bloccato le riprese della serie la scorsa primavera.

L’attesa per NCIS 18 in Italia

Attualmente NCIS 18 è in onda su CBS negli Stati Uniti: la serie ha debuttato in ritardo rispetto alla tradizionale première di settembre a causa della pandemia da Coronavirus. La nuova stagione è partita solo il 17 novembre, confermandosi la serie più vista della televisione generalista nonostante sia in onda ormai dal 2003.

La programmazione di NCIS 18 in Italia

Il debutto di NCIS 18 in Italia è atteso ad aprile 2021, quando Rai 2 inizierà a trasmettere la prima parte della stagione. Seguirà poi la tradizionale pausa estiva, mentre in autunno sarà programmata la seconda parte della stagione.

Anticipazioni di NCIS 18 in Italia

NCIS 18 riprenderà da un salto indietro nel tempo, con il ritorno ad una trama lasciata in sospeso nella stagione 17, quando Gibbs si è ritrovato ad indagare in gran segreto, all’oscuro del resto del team, su un traffico di droga internazionale.

Il secondo episodio di NCIS 18, invece, è il più atteso della nuova stagione: sarà il 400° della storia della serie, tutto incentrato sulla nascita dell’amicizia tra Gibbs e Ducky negli anni ’80, quando l’NCIS era ancora agli albori sotto l’acronimo NIS ed entrambi i personaggi si trovavano ad un bivio delle loro vite.







©2020 CBS Broadcasting

Solo successivamente, la stagione sarà ambientata nel presente e includerà nella trama anche il tema della pandemia da Covid-19.

NCIS 18 in Italia

L’appuntamento con NCIS 18 e il traguardo dell’episodio 400 della storica serie con Mark Harmon è per la primavera 2021 su Rai 2. Intanto, al venerdì sera al posto di NCIS su Rai2 andranno in onda due episodi di The Rookie 2, in prima visione, fino al finale di stagione del 27 novembre. Da venerdì 4 dicembre, poi, la programmazione del venerdì sarà occupata dai crime attualmente in onda al sabato, ovvero SWAT 3 e Criminal Minds 15.