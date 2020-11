Dopo il debutto della diciottesima stagione su CBS, è tempo di segnare il traguardo del 400° episodio di NCIS: la nuova pietra miliare dello storico procedural andrà in onda il 24 novembre negli Stati Uniti, con un episodio speciale che attraverso dei flashback racconta gli inizi dell’NCIS.

La trama è tutta incentrata sul primo incontro tra l’agente speciale Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) e l’ormai ex medico legale del team, il Dottor Donald “Ducky” Mallard (David McCallum), nel 1980.

Intitolato “Tutto inizia da qualche parte“, il 400° episodio di NCIS racconta attraverso dei flashback il caso di omicidio che ha introdotto un giovane Gibbs e un Ducky appena arrivato in America ad unirsi all’NCIS – all’epoca ancora sotto l’acronimo NIS – quando entrambi erano ad un bivio delle loro vite e si sono dati manforte nel fare scelte importanti per tracciare il loro percorso di vita.

Per l’occasione, il 400° episodio di NCIS accoglie due guest star d’eccezione: il giovane Gibbs è interpretato ancora una volta da Sean Harmon, il figlio del protagonista e produttore della serie Mark, mentre Ducky da ragazzo ha il volto di Adam Campbell. Ma non saranno i soli personaggi di Gibbs e Ducky ad essere protagonisti dei flashback: i produttori della serie hanno anticipato che sarà possibile distinguere altri protagonisti della serie ai loro albori, in quello che è stato concepito come un omaggio alla longevità del procedural.

Il promo e le foto del 400° episodio di NCIS, scritto dal produttore esecutivo della serie Steven D. Binder, mostrano un’anteprima di ciò che vedremo in questo storico appuntamento per i fan del procedural. Come dimostrano le foto promozionali di CBS, l’episodio avrà sia una trama ambientata nel presente che una linea temporale al passato.























(Foto: Sonja Flemming/CBS ©2020 CBS Broadcasting).

Non è la prima volta che Gibbs e Ducky appaiono in flashback nella serie, ma finora lo avevano fatto solo singolarmente, mai insieme. Il 400° episodio di NCIS racconta il loro fatidico primo incontro a Washington, quanto un Ducky disincantato medita di abbandonare la medicina e un Gibbs arruolato nei Marines deve decidere se fare sul serio con la fidanzata Shannon, che poi sarebbe diventata sua moglie. La nascita della loro amicizia segnerà la storia dell’NCIS, anche per i ruoli che entrambi sapranno ritagliarsi all’interno del team, da un lato il paterno ma ribelle Gibbs e dall’altro il saggio e fidato Ducky.

Il 400° episodio di NCIS è il secondo della stagione 18: in realtà era atteso già alla fine della diciassettesima, ma l’emergenza Covid ha impedito di girarlo in primavera. Concepito per celebrare la portata storica della serie, arriva dopo l’ennesima conferma del suo successo, una media di 15,3 milioni di spettatori ottenuta la scorsa stagione su CBS. In Italia NCIS 18 arriverà ad aprile su Rai2.