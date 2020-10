Dal 24 ottobre parte Criminal Minds 15 su Rai2, con la programmazione in prima visione in chiaro degli ultimi 10 episodi della mitica serie crime americana. Il poliziesco sui profiler dell’FBI, chiamati ad identificare e assicurare alla giustizia le peggiori menti criminali d’America (spesso protagonisti di storie vere) si conclude con una trama orizzontale basata su una caccia all’uomo, che dà continuità alla storia contribuendo a scriverne progressivamente il finale.

La quindicesima e ultima stagione del longevo procedural si apre con un colpo di scena, il ritorno in azione di Everett Lynch, il cosiddetto Camaleonte che aveva tolto il sonno a Rossi e che diventa ora il principale obiettivo dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI.

Già introdotto nell’ultima parte della quattordicesima stagione, il cui finale è andato in onda in prima tv in chiaro un anno fa su Rai2, il nemico pubblico numero uno per la squadra della BAU è sempre più pericoloso: serial killer psicopatico narcisista e misogino, abile trasformista, da cui il suo soprannome Camaleonte, in Criminal Minds 15 Everett Lynch diventa il chiodo fisso di Rossi, che non riesce a darsi pace all’idea di essersi fatto beffare da questo astuto mago della fuga. Il senso di colpa di Rossi diventa un motore per impiegare tutte le energie e le risorse a disposizione nella caccia al Camaleonte, senza dimenticare però tutti gli altri casi su cui i profilatori dell’FBI sono chiamati ad indagare.

In Criminal Minds 15 torna il cast delle ultime edizioni della serie, Joe Mantegna (nei panni dell’agente speciale supervisore David Rossi), Paget Brewster (l’agente speciale supervisore Emily Prentiss), Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid), A.J. Cook (l’agente Jennifer Jareau), Aisha Tyler (Dr. Tara Lewis), Kirsten Vangsness (il tecnico informatico Penelope Garcia), Adam Rodriguez (l’agente Luke Alvez) e Daniel Henney (l’agente speciale Matt Simmons). Non c’è stato invece l’auspicato ritorno dell’agente speciale Hotchner, interpretato dall’inizio della serie fino al 2016 da Thomas Gibson, poi licenziato dopo un acceso diverbio sul set. Michael Mosley appare in diversi episodi di Criminal Minds 15 nei panni di Everett Lynch.

Già trasmessa in Italia in prima visione assoluta sul canale satellitare Fox Crime, Criminal Minds 15 debutta in chiaro su Rai2 sabato 24 ottobre, con un episodio in onda alle 21.50, tra la terza stagione di SWAT e la quarta di Bull.