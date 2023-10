Debutta Tandem 7 su Giallo, la nuova stagione del poliziesco francese che ha per protagonisti la comandante Lea Soler e il capitano Paul Marchal, rispettivamente ex moglie e marito.

I nuovi episodi vanno in onda dall’11 ottobre con due appuntamenti ogni mercoledì in prima serata. Il tragico finale della stagione precedente ha lasciato sotto shock i nostri eroi. Qualcuno ha sparato a Paul. Léa è tornata a casa trovandolo in fin di vita. Qualcuno minaccia la comandante, ma lei non può dire nulla, altrimenti rischia di mettere nuovamente in pericolo la vita di Paul. Con l’aiuto di Frank, si immerge segretamente in un’indagine pericolosa e farà di tutto per scoprire la verità. In questa stagione, i due ex cercheranno finalmente di far luce sui sentimenti che provano. Inoltre, dovranno anche fare i conti con una novità: ben presto diventeranno nonni. Ma nell’ombra, la minaccia è in agguato e Léa deve lottare per salvare Paul e se stessa.

Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte dall’episodio 7×01, di cui vi riportiamo la sinossi:

Quando una festa di divorzio si trasforma in un incubo, una spogliarellista vestita da pompiere viene trovata morta. Paul e Léa tornano per indagare insieme su chi potrebbe averla uccisa. Si tratta di un intervento andato male o di un regolamento di conti personale?

A seguire, l’episodio 7×02:

Quando una mano mozzata viene ritrovata su una spiaggia remota, Paul si trova ad affrontare un mistero insondabile: di chi è, e dov’è il resto del corpo? Le prime scoperte di Frank rivelano che il proprietario della mano era già morto prima che fosse recisa, e poi l’arto era stato immerso in acqua dolce prima di venir gettato in acqua salata. Chi potrebbe essere così sinistro da mutilare un corpo come questo? E perché? Paul deve trovare le risposte prima che l’assassino colpisca ancora.

L’appuntamento con Tandem 7 è dalle 21:10 su Giallo.

Continua a leggere su optimagazine.com.