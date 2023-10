Si conclude Balthazar 4 su Giallo: stasera 4 ottobre vanno in onda gli ultimi due episodi della stagione. Tornano le indagini dell’affascinante medico legale francese, interpretato da Tomer Sisley, in questa nuova stagione affiancato da una nuova partner dopo l’addio dell’attrice Hélène de Fougerolles.

Sette mesi dopo gli eventi della terza stagione, tutto è cambiato. Helen non c’è più. Maya è in prigione e Balthazar non sa cosa fare della sua vita. Tutto cambia quando arriva il capitano Camille Costes: un turbine di energia che costringerà Balthazar ad affrontare i suoi demoni. Perché nulla gli sarà risparmiato. Né la dottoressa Vesinet, catapultata nel suo studio per monitorarlo, né Maya, che lo tortura dalla prigione, né la sua infanzia, che lo tormenta. Balthazar troverà finalmente la pace?

Ecco le anticipazioni di stasera. Si comincia con il 4×07 dal titolo Ricordati:

La dottoressa Vesinet manda Balthazar a indagare sullo strano massacro di mucche che si è verificato nel paese in cui è cresciuto. Ma presto ci sara’ anche una vittima umana.

A seguire, l’episodio 4×08 intitolato Se è questo che vuoi, che costituisce il finale di stagione:

Accusato di duplice omicidio, Balthazar e’ in cella, manette ai polsi, devastato. L’unico modo per dimostrare la sua innocenza, e’ provare a evadere.

Nel cast di Balthazar 4, Tomer Sisley nei panni del Dottor Raphaël Balthazar; Constance Labbé è Camille Costes; Yannig Samot è Jérôme Delgado; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Aliocha Itovich è Antoine Bach; Fred Saurel è Margueritte; Leslie Medina è Maya; François Feroleto è Janvier.

Una quinta stagione di Balthazar è stata prodotta e trasmessa in Francia all’inizio del 2023, e dovrebbe essere l’ultima. Non sappiamo ancora quando andrà in onda in Italia e su quale canale.

L’appuntamento con il finale di Balthazar 4 su Giallo è per stasera dalle 21:10.

