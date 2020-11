Il 13 novembre va in onda il finale di NCIS 17 su Rai2: la stagione stroncata dalla pandemia, terminata a quota 20 episodi anziché i 24 previsti, termina la sua programmazione anche in Italia.

Trasmesso su CBS la scorsa primavera, il finale di NCIS 17 su Rai2 pone fine alla stagione più recente dello storico procedural anche in Italia: il 20° episodio si è rivelato una buona conclusione nonostante non fosse stato concepito come tale. E questo anche grazie alla presenza di una guest star d’eccezione che ha reso l’episodio insolito e diverso da tutti gli altri.

Si tratta del leggendario Doc della saga cinematografica Ritorno al Futuro, Christopher Lloyd, in un ruolo ambiguo che nel finale di NCIS 17 su Rai2 sfiderà il pubblico a capire se si tratta di una persona in buona fede o meno. Impegnata in un caso di furto, la squadra dell’NCIS incrocia questo ladro molto anziano e molto particolare: si tratta di Joe Smith, che sostiene di essere un veterano della Seconda Guerra Mondiale in quanto ex membro della Marina Militare americana e avanza delle pretese molto specifiche. Un eroe di guerra o un truffatore? Gibbs e gli altri indagheranno per scoprirlo.







Ecco la trama del finale di NCIS 17 su Rai2 in prima visione assoluta.

Un ladro singolare si introduce in casa dell’Ammiraglio Caplinger e sottrae la Purple Heart di sua figlia Julia, morta in Afghanistan. Il ladro però, lascia anche un biglietto con l’indirizzo di un motel. La squadra lo raggiunge e si trova davanti Joseph Smith, un arzillo novantacinquenne. Joe confessa subito il furto, ma non restituirà la Purple Heart finché non otterrà un certificato sottoscritto dall’Ammiraglio, in cui gli si garantisce che le sue ceneri verranno sepolte all’interno del relitto della USS Arizona…

L’appuntamento col finale di NCIS 17 su Rai2 è per venerdì 13 novembre alle 21.10: l’ultimo episodio della stagione sarà seguito da un nuovo episodio di The Rookie 2. NCIS è già stata rinnovata per una diciottesima stagione attualmente in produzione negli Stati Uniti, dove debutterà il 17 novembre.