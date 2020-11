NCIS 17 lascia il posto a The Rookie 2 su Rai2 stasera venerdì 20 novembre, occupando tutta la fascia oraria della prima serata. La serie crime con protagonista Nathan Fillion raddoppia l’appuntamento settimanale per terminare la seconda stagione. Negli Stati Uniti invece, The Rookie tornerà con il terzo ciclo di episodi da domenica 3 gennaio 2021. Ma andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si parte dall’episodio 2×17 dal titolo Sotto copertura, di cui vi riportiamo la sinossi:

I rapporti dell’agente Nolan con il suo primo informatore viene messo alla prova quando scopre che sta vendendo droga alle sue spalle. Nel frattempo, dopo il suo rapimento, la paura di Lucy nell’uscire con nuove persone e la sua intrusione nella vita di Jackson iniziano a minacciare le sue amicizie.

A seguire, l’episodio 2×18 intitolato Lezioni di vita. Ecco la sinossi:

Agli agenti Nolan e Harper viene affidato il compito di trasportare quattro giovani carcerati a un programma di riabilitazione che finisce col diventare una situazione pericolosa. Nel frattempo, Nolan inizia ad avere dubbi sulla sua relazione con Grace dopo che lei evita di fargli conoscere il suo ex marito.

The Rookie 2 su Rai2 torna venerdì 27 novembre con gli ultimi due episodi di stagione. Nel primo, il 2×19 dal titolo La talpa, il loro anno come matricole sta per terminare, così Nolan, Chen e West si allenano più a fondo che mai perché i loro addestratori dovranno valutare il loro servizio e capire se sono davvero pronti a entrare in azione. Nel frattempo, dopo che uno delle matricole viene coinvolto in una sparatoria, il team scopre una prova sconcertante. A seguire, l’episodio 2×20 intitolato La resa dei conti che costituisce il finale di stagione. La scoperta di Nolan si spinge più in là di quanto si aspettava e potrebbe mettere a rischio non solo la sua vita ma anche la sua carriera all’interno della polizia.

Nel cast di The Rookie 2, Nathan Fillion (l’interprete di Rick Castle nella serie tv Castle) nel ruolo del protagonista John Nolan; Alyssa Diaz è l’agente Angela Lopez; Richard T. Jones è il sergente Wade Grey; Titus Makin è l’agente Jackson West; Melissa O’Neil è l’agente Lucy Chen; Eric Winter è l’agente Tim Bradford; e Mekia Cox nei panni dell’agente Nyla Harper, new entry di stagione.

L’appuntamento con The Rookie 2 e Nathan Fillion è per stasera su Rai2 a partire dalle 21:20.