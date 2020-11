Il primo promo di NCIS 18 mostra un’anteprima di ciò che vedremo al ritorno in tv del team del Naval Criminal Investigative Service di Washington. Dopo una diciassettesima stagione troncata al ventesimo episodio – in onda il 13 novembre 2020 su Rai2 in prima visione assoluta – NCIS 18 debutterà su CBS il prossimo 17 novembre con un episodio che si ricollega alla stagione precedente.

Il promo di NCIS 18 anticipa il salto nel passato della trama del primo episodio: finalmente sarà spiegato perché l’agente speciale Gibbs (Mark Harmon) è tornato a Washington da una missione misteriosa con un occhio nero. C’entra il suo vecchio amico Tobias Fornell (Joe Spano), con cui ha ingaggiato una caccia al boss di un giro di droga che ha fornito oppioidi contraffatti che potrebbero aver ucciso la figlia dell’ex agente dell’FBI, Emily (Juliette Angelo).

“Se lo facciamo, lo facciamo nel modo giusto“, dice Gibbs nel promo di NCIS 18, a quanto pare in disaccordo con Fornell sulla strategia da adottare in queste delicate indagini. Potrebbe essere proprio il suo caro amico ad averlo colpito in volto in uno scontro troppo acceso?





Nel frattempo, il team sarà impegnato in altri casi: il promo di NCIS 18 mostra il dottor Jimmy Palmer (Brian Dietzen) che scopre che un cadavere è scomparso dalla sala autopsie e che la figlia dell’agente speciale Veronica “Ronnie” Tyler (la guest star Victoria Platt) è scomparsa. Inoltre, l’agente speciale Nick Torres (Wilmer Valderrama) si occupa di un agente federale che potrebbe essere in pericolo. Ma sembra anche che qualcuno abbia preso di mira il team dell’NCIS.

Ecco il promo di NCIS 18 per la première di stagione del 17 novembre. La nuova stagione non arriverà in Italia su Rai2 prima del 2021.