Stash Fiordispino papà, e tra non molto. La prima figlia del leader dei The Kolors è sul punto di nascere, tanto che l’artista è momentaneamente assente dai social per dedicarsi alla famiglia.

In queste ore, Stash è tornato sui suoi canali ufficiali per dare il via a un conto alla rovescia ideale che accompagnerà la sua bambina fino alla nascita, alla quale fa già una serie di promesse.

“Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa… eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te…Ci riuscirò! Ti aspettiamo!”.

L’annuncio dell’imminente paternità di Fiordispino era stata data in diretta televisiva da Maria De Filippi nel corso della prima edizione di Amici Speciali. Durante il programma era stata mostrata anche l’ecografia del bambino in arrivo che attende dalla compagna Giulia Belmonte.

Stash Fiordispino ha sempre tenuto riservata la sua vita privata, tanto che in pochi conoscevano l’identità della sua compagna. Giulia Belmonte darà alla luce il loro primo figlio nelle prossime settimane, dopo che in questi mesi hanno tenuto aggiornati i loro fan sull’andamento della gravidanza.

L’artista non sarà tra i professori di Amici per la nuova edizione, ma ha salutato la nuova classe che è stata appena formata e che sarà guidata da Anna Pettinelli, Arisa e Rudy Zerbi. Alla prima puntata dello show hanno partecipato alcuni degli ex allievi tra cui anche Alessandra Amoroso.

Discograficamente, i The Kolors sono fermi all’album You. L’ultimo singolo in radio è Non è Vero, anticipato dalle hit Los Angeles e Pensare Male, che hanno portato al disco di platino con Elodie.