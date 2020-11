Sono stati annunciati ufficialmente i nomi dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi 2020/2021, tutti i cantanti e i ballerini che accedono al programma per la nuova edizione ai blocchi di partenza.

Oggi su Canale 5, alle ore 14.10, vedremo la puntata di formazione della classe che porterà a svelare in TV tutti i nomi dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi tra il canto e il ballo. La puntata è però già stata registrata nella giornata di ieri, al cospetto di una serie di ex concorrenti, presenti in studio.

Amici di Maria De Filippi, infatti, parte con una puntata registrata, come è ormai tradizione per quella di formazione della classe che avrebbe una durata eccessiva se fosse trasmessa in diretta televisiva.

Resta da capire se i prossimi appuntamenti con il pomeridiano del sabato di Amici saranno trasmessi in diretta oppure verranno preventivamente registrati.

La nuova edizione di Amici è la prima a fare i conti con il Coronavirus sin dalla prima puntata. La produzione, però, ha già pensato a tutto, anche ai dormitori dei ragazzi che potranno usufruire di ampi spazi per il riposo notturno, in pieno rispetto delle normative anti Covid-19 in vigore. Saranno frequentemente sottoposti a tamponi e non potranno lasciare gli studi per tutta la durata della loro permanenza nel programma.

Tra i concorrenti di Amici 20 anche un nome noto, quello di Leonardo Lamacchia, che ha partecipato nel 2017 al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte.

Confermato il corpo docente di Amici 20. Per il canto, Maria schiera Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Per il ballo ci sono Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Nella prima puntata di Amici anche tanti ex concorrenti noti per festeggiare i 20 anni del programma.

I nomi dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi 2020/2021

15 i posti in totale da occupare quest’anno ad Amici di Maria De Filippi.



CATEGORIA CANTO:

ARIANNA GIANFELICI

LUCA MARZANO (AKA7EVEN)

ESA ABRATE

GIOVANNI DAMIAN (SANGIOVANNI)

FEDERICA LA ROCCA

GIULIO MUSCA

LETIZIA BERTOLDI (LA LIRICA)

LEONARDO LA MACCHIA (ELLE)

RAFFAELE RENDA

CARLO EVANDRO CIACCIA

CATEGORIA BALLO:



SAMUELE BARBETTA

MARTINA MILIDDI

ROSA DI GRAZIA

GIULIA STABILE

RICCARDO GUARNACCIA