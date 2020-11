Alessandra Amoroso ringrazia Zerbi ad Amici e Luca Jurman condivide una riflessione sui social che scaturisce da alcuni messaggi ricevuti dai suoi fan. SCOPRI LA NUOVA CLASSE DI AMICI!

Non tutti lo ricorderanno ma, nel momento dell’ingresso di Alessandra Amoroso ad Amici di Maria De Filippi, tra i docenti di canto c’era Luca Jurman. Il professore non solo era presente al banco del corpo docente ma fu lui a volere fortemente l’accesso di Alessandra Amoroso nella scuola più spiata d’Italia, un dettaglio che la cantante sembra aver dimenticato.

Ospite della prima puntata della nuova edizione, Alessandra Amoroso ringrazia Zerbi ad Amici ma omette di ricordare Luca Jurman, l’artefice del suo ingresso nel programma. Cosa sarebbe successo se Jurman non fosse stato nel corpo docente quell’anno? Forse Alessandra Amoroso avrebbe ugualmente ottenuto l’accesso al talent show di Maria De Filippi, o forse no.



Luca Jurman spiega di aver ricevuto alcuni messaggi a proposito dei ringraziamenti dell’Amoroso a Zerbi, piuttosto che a lui. Si lascia andare ad una riflessione più ampia e spiega di nutrire bellissimi ricordi su Alessandra Amoroso, poi aggiunge: “Hanno persino tolto su YouTube il suo ingresso, dove nella presentazione si sentiva dire da Maria ‘fortemente voluta da Luca Jurman'”.

“Mah, forse mi conviene sorridere, forse un giorno qualcuno riuscirà a guardarmi in faccia e darmi le giuste spiegazioni. Nel frattempo….mentre rimango “IMMOBILE” davanti a queste assurdità, io continuerò a fare Musica, a battermi per il talento, e a voler comunque bene a tutte le persone che ho seguito e conosciuto nel programma, fuori dal programma, nella mia vita, ….e anche a chi dimentica”, conclude Jurman il post che ha tutta l’aria di essere uno sfogo control il programma piuttosto che contro il gesto della Amoroso.

Alessandra Amoroso gli risponde: “Ciao Maestro, mi dispiace per questo commento e non so cosa sia successo comunque ti dico: grazie per avermi voluta sin dal primo giorno,per avermi fatto passare momenti meravigliosi e per avermi sostenuta sempre…Sensazioni ed emozioni che porto nel cuore al di là del tempo passato! Ti abbraccio forte, Ale”.