Sandra Oh non tornerà in Grey’s Anatomy nemmeno per il finale di serie. O almeno questa è la sua nuova posizione sull’argomento. Se fino ad ora l’interprete di Cristina Yang, a domanda su un eventuale ritorno nella serie, aveva sempre risposto che avrebbe rimesso il camice con piacere per l’addio definitivo alla serie, ora sembra aver cambiato idea.

L’attrice ha conquistato nuovi ruoli e premi dopo l’addio a Grey’s Anatomy ormai sette anni fa e sembra aver definitivamente voltato pagina, al punto da dichiarare che no, non ha intenzione di tornare nella serie.

Lo ha dichiarato a ET Canada, esprimendo grande soddisfazione per il fatto che la serie continui ad essere vista in streaming da generazioni diverse di telespettatori, che l’hanno riscoperta, ad esempio, durante la quarantena. Ma l’affetto per la serie che l’ha consacrata sul piccolo schermo e per un personaggio interpretato per 10 anni ed altrettante stagioni, ad oggi, non lascia spazio all’ipotesi di un ritorno in scena.

Ora impegnata nel thriller di BBC America Killing Eve e in altri progetti cinematografici, Sandra Oh ha risposto così quando le è stato chiesto se tornerà in scena in Grey’s Anatomy quando si tratterà di girare il finale definitivo della serie, ormai non troppo lontano come ammesso anche dalla protagonista Ellen Pompeo.

Vorrei guadagnare un dollaro ogni volta che qualcuno me lo chiede! Ma sono felice di rispondere: prima di tutto, sono onorata di questa domanda, poiché simboleggia che il pubblico è ancora interessato a Cristina Yang, un personaggio che ho lasciato anni fa. Ma ora ci sono tanti nuovi progetti e io sono una persona diversa. Quindi devo dire di no, non tornerei.

Più volte, nel corso degli anni, colleghi come la Pompeo e Kevin McKidd, che ha interpretato il grande amore di Cristina in Grey’s Anatomy, hanno auspicato un suo ritorno nella serie, così come la stessa creatrice del medical drama Shonda Rhimes. Finora Sandra Oh era parsa propensa ad ipotizzare un’ultima apparizione – quando sarebbe arrivato il momento – per dire addio alla serie, ma adesso non sembra più interessata nemmeno a quell’ipotesi.