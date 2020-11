James Bond donna e di colore, ed è già rivoluzione. A ricoprire il ruolo dell’agente con licenza di uccidere, infatti, sarà l’attrice Lashana Lynch, come lei stessa ha confermato durante un’intervista rilasciata alla rivista Harper’s Bazaar. La novità arriva durante l’attesa di No Time To Die, il 25esimo film della saga di 007 che da poco ha perso il volto per eccellenza con la scomparsa dell’immenso Sean Connery.

La notizia arriva anche con una precisazione: i primi rumors sul casting del film in uscita per l’aprile 2021 vedevano Lashana Lynch esclusivamente nei panni di James Bond, ma la notizia è stata smentita dalla diretta interessata. L’attrice, infatti, affiancherà il protagonista Daniel Craig che nella trama subirà le divergenze tra i due personaggi. Nel film li vedremo lavorare a fianco con tutte le circostanze che differenziano le loro esperienze, fino a diventare due collaboratori affiatati, nel rispetto reciproco.

La rivoluzione arriva non senza polemiche: oltre a essere donna – una natura che fa storcere il naso a molti – Lashana Lynch è anche di colore e per questo parte del pubblico, la più insofferente, distorce l’hype con la discriminazione razziale.

La Lynch tuttavia è positiva: “Mi sento parte di un’evoluzione”, dice con fierezza tra le colonne di Harper’s Bazaar, e in effetti la sua partecipazione come prima donna nei panni di 007 segna l’abbattimento di uno stereotipo: uomo, bianco, prestante e soprattutto unico a svolgere la missione. Lashana Lynch risponde:

“Ci stiamo allontanando dalla mascolinità tossica e questo succede perché le donne sono aperte, esigenti e fanno sentire la loro voce, denunciano comportamenti scorretti, quando li vedono”.

Il film sarà diretto da Cary Fukunaga e per via della pandemia la sua uscita nelle sale ha già subito diversi rinvii. L’arrivo per la prossima primavera è ora un dato certo. Oggi è chiaro che la missione del James Bond donna e di colore è già iniziata: le destre insorgono, a quanto pare la loro vita sarà compromessa da questa piccola grande rivoluzione.