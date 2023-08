Verso la fine degli anni ’90, conoscersi online era diventato inaspettatamente possibile, alla portata di tutti, basta un pc e un indirizzo mail ed ecco servito l’incidente scatenante di C’è Posta Per Te, il film stasera in TV.

Può sembrare scontato, ma c’è stato un tempo, lontano “solo” venticinque anni fa, in cui i social non esistevano. Niente follower, nessuna diretta facebook, zero influencer, come le possibilità di trovare un vecchio amico in soli due click. Eppure, già si intravedevano tutte le potenzialità di internet nella ricerca dell’anima gemella, persino con un modem a 56k.

LA TRAMA

Upper west side di New York, Joe (Tom Hanks) e Kathleen (Meg Ryan) vivono a pochi metri di distanza l’uno dall’altro e non si trovano particolarmente simpatici. Lei è proprietaria di una storica e piccola libreria per bambini, un mestiere tramandato di generazione in generazione, lui invece, è il nuovo titolare del megastore di libri che ha appena aperto di fronte.

Siamo negli anni ’90, New York è come sempre in piena trasformazione e dovrà passare un decennio per capire che l’e-commerce avrebbe messo in crisi sia l’una che l’altra attività, ad anni luce di distanza dagli e-book. La storia è quella che abbiamo già visto tante volte: i due cominciano ad odiarsi, il tessuto economico è in piena trasformazione, come le loro relazioni personali tra cessioni di attività e fine di grandi amori.

Tra i due i rapporti non potrebbero che esser più tesi, ma hanno trovato entrambi un modo, anzi un non luogo, per trasferire ogni frustrazione e trovare una voce amica. Scorgono in una chat il loro pen friend ideale, si scambiano gli indirizzi mail e il gioco è fatto. Il patto è semplice: nessun nome o indizio sulla propria e vera identità dovrà esser rivelato. Ma la voglia di conoscersi è tanta ed è solo questione di tempo prima che le cose si complichino per poi chiarirsi solo nell’ultima e famosa scena del film.

IL FILM

Il lungometraggio è un omaggio a Scrivimi Fermo Posta (1940) di Ernst Lubitsch, dove i due lavorano nel negozio dietro l’angolo e cominciano a scriversi romantiche lettere anonime. Come nella riproposizione del soggetto cinematografico, deposta la penna e inconsapevoli delle reciproche identità, la non coppia si detesta amabilmente.

Anche il film di Lubitsch è a sua volta tratto da opera ungherese: Parfumerie, scritta nel 1937 da Miklos Laszlo, che fa di C’è Posta Per Te (anzi, C’E’ Post@ Per Te), un classico rimaneggiato della commedia romantica senza tempo.

Il film ha ritmo e mantiene alta l’attenzione e il tifo dello spettatore per lo strano duo. Dietro la sceneggiatura infatti c’è Nora Ephron, universalmente riconosciuta come una delle migliori sceneggiatrici e registe della commedia romantica americana, autrice un decennio prima di una certa commedia, Harry Ti Presento Sally… sempre con Mag Ryan.

C’è Posta Per Te riceverà grandi successi di pubblico, con oltre 250 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo.

Per vedere il film C’è Posta Per Te, basta sintonizzarsi stasera su Twenty Seven, canale 27 del digitale terrestre, alle ore 21.00 di martedì 1 agosto 2023.