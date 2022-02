Calarsi dall’alto con una corda e arrivare ad un millimetro dal suolo è ormai un classico del cinema, rivisto e riutilizzato migliaia di volte, che deve la sua fortuna ad una celebre scena del film oggi in TV Mission Impossible con Tom Cruise diretto da Brian De Palma.

Il film racconta l’epopea di componente della sezione segreta della CIA, L’ Impossible Mission Force, incaricato di svolgere insieme alla sua squadra un’importante missione a Praga. Si chiama Ethan Hunt (Tom Cruise), è uno dei pochi ad uscirne vivo e per il resto del film sarà ritenuto responsabile e braccato dalle polizie di mezzo mondo finché non riuscirà a provare la sua innocenza, smascherando il vero colpevole.

Il film è pieno di effetti speciali, oltre alla famosa scena in cui Cruise cala dal tetto, non avevamo mai visto prima un elicottero in una gelleria ferroviaria. Il lavoro dietro alla macchina da presa del famoso regista americano Brian De Palma, precedente alla realizzazione di questo film, è stato Carlito’s Way, un film che gli è valso la nomination ai Golden Globes anche grazie alle interpretazioni di Sean Penn e Penelope Ann Miller. Le aspettative, quando finalmente Mission Impossible è stato proiettato nelle sale, erano ovviamente altissime. Il suo film, per molti concorrente diretto della spia più famosa del mondo 007, è stato accolto positivamente dal pubblico, meno dalla critica internazionale.

Ciò nonostante, nella prima settimana di proiezione il film ha ottenuto 75 milioni di dollari di incassi al botteghino per arrivare alla fine del 1996 a quota 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Solo Indipendence Day e Twister sono riusciti a far meglio quell’anno per numero di visioni.

Mission Impossible non è un titolo originale, il film riprende nome e l’iconica colonna sonora con tanto di scampanellio, da una famosa serie degli anni ’60 intitolata appunto “Mission Impossible” prodotta da Joseph Gantaman.

Non sono mancati in questi anni numerose citazioni sullo schermo delle scene più iconiche di Mission Impossible, così come molte pubblicità commerciali, in onda in questo momento, si rifanno al film che quest’anno compie i 26 anni dalla prima proiezione. Immancabili e facilmente reperibili online anche parodie di Tom Cruise in azione.

La saga intanto continua. Sono ben sei i capitoli di Mission Impossible proiettati al cinema, mentre siamo in attesa del settimo capitolo che dovrebbe vedere la luce nel 2023.

