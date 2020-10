Il nuovo album di Ariana Grande è più vicino all’uscita di quanto chiunque potesse pensare. “Non vedo l’ora di darvi il ​​mio nuovo album questo mese“: con questo semplice tweet, apparso sul suo profilo mercoledì 14 ottobre, la Grande ha lanciato la bomba che molti aspettavano ma in cui pochi speravano davvero. Ovvero, il suo sesto disco di inediti non solo è già pronto ma esce a ottobre.

Si tratta del successore del fortunatissimo Thank U, Next, album capace di stracciare ogni record di vendite nel 2019 (perfino quello dei Beatles del 1964, occupando i primi tre posti della classifica statunitense coi tre singoli tratti dall’album) e facendole conquistare il primo posto in 17 Paesi nel mondo.

Per ora i dettagli sul nuovo album di Ariana Grande sono davvero pochi, ma è chiaro che la gestazione del progetto dura ormai da diversi mesi. Anzi, è corretto dire che anche durante lo Sweetener Tour dello scorso anno la popstar non ha mai smesso di scrivere nuova musica.

Lo scorso febbraio, rispondendo ai commenti dei fan sui social riguardo potenziali nuove uscite, Ariana Grande si era detta “impaziente e ispirata”, desiderosa di dare al suo pubblico nuova musica. Più di recente la popstar ha pubblicato uno scatto in una sala d’incisione con un’orchestra, che fa pensare a qualcosa di molto diverso dallo stile pop/trap/r&b dell’ultimo album e più simile ai suoi primi lavori in studio. Di recente la Grande ha anche pubblicato un estratto di musica inedita e anticipato che ci saranno delle collaborazioni nel disco (tra le più quotate quella col gruppo K-pop BTS). Per il momento il nuovo album di Ariana Grande non ha ancora un titolo ufficiale.

Recentemente l’autrice e compositrice Tayla Parx ha confermato che il team creativo di Thank U, Next si è riunito durante la quarantena – dopo i dovuti test anti-Covid – per lavorare al nuovo album di Ariana Grande, imprimendo al prossimo disco una svolta stilistica che sorprenderà il pubblico: “Posso solo dire che ha fatto, ancora una volta, un’altra evoluzione (…) questo progetto è davvero incredibile, davvero, e non vedo l’ora che il mondo lo senta” ha commentato la Parx.

Nel frattempo, mentre il nuovo album di Ariana Grande prendeva forma lontano dai riflettori, la popstar collaborava con Justin Bieber per il duetto a scopo benefico Stuck With U e con Lady Gaga per il singolo Rain on Me incluso nell’album Chromatica. E ancor prima di annunciare un nuovo album in uscita a stretto giro rispetto ai precedenti – dopo Sweetener del 2018 e Thank U, Next del 2019 – Ariana Grande ha superato Rihanna diventando l’artista femminile più ascoltata di sempre su Spotify, con oltre 20 miliardi di riproduzioni sulla piattaforma musicale on-demand più diffusa al mondo (attiva dal 2008). Un traguardo raggiunto soprattutto grazie all’exploit dei singoli dell’ultimo album, alcuni dei quali (7 rings e thank u, next) hanno superato un miliardo di flussi streaming.

i can’t wait to give u my album this month — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020