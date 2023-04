Anche Ariana Grande parla di body shaming, e lo fa con un video-sfogo pubblicato su TikTok per rispondere alle “preoccupazioni” – così le chiama – dei fan. Da tempo la popstar è sotto l’attenzione morbosa del gossip, specialmente dopo gli scatti catturati durante il concerto di Jeff Goldblum con il quale ha collaborato al film Wicked. I fan l’hanno trovata dimagrita e a più riprese, sui social, hanno tenuto banco con l’argomento.

Non è la prima volta in cui Ariana Grande rilascia dichiarazioni che non riguardano essenzialmente la sua musica, i dischi e i concerti: negli ultimi anni si è più volte espressa sulla salute mentale invitando i suoi fan a non avere mai vergogna di esporsi e chiedere aiuto. In ultima battuta, travolta dall’attenzione mediatica sulla sua forma fisica, la popstar ha deciso di rompere il silenzio e replicare ai commenti spesso indiscreti di molti utenti social.

“Volevo affrontare le vostre preoccupazioni sul mio corpo e parlare un po’ di cosa significhi essere una persona con un corpo, essere guardata per questo e a cui viene prestata così tanta attenzione”.

Così esordisce Ariana Grande nel suo intervento. La cantante invita tutti ad essere “più gentili, meno aggressivi nel commentare i corpi delle persone”, ma non soltanto per dire cose brutte: Ariana Grande invita al silenzio totale quando si parla della forma fisica degli altri in quanto si tratta sempre di opinioni non richieste.

Quindi la popstar va al punto e sposta l’attenzione sui commenti ricevuti a seguito degli ultimi scatti:

“Io so che il corpo a cui hai paragonato quello attuale in realtà era una versione più malsana di me. Usavo antidepressivi, ci bevevo sopra e mangiavo male. Quando avevo l’aspetto che tu consideri il mio ‘sano’ ero nel momento più basso della mia vita, non ero in salute”.

