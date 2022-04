Billie Eilish satanista, e come lei Ariana Grande, Beyoncé e Cardi B. Non uno scoop arrivato dopo aver assistito a messe nere e sacrifici umani degni dell’Abatantuono teppistello di quartiere da Fico D’India (1980) di Steno: questa convinzione arriva da Kristina Karamo, candidata come Segretario di Stato del Michigan sostenuta dal tycoon Donald Trump.

Ce lo ricorda l’edizione statunitense di Rolling Stone che in un articolo pubblicato nelle ultime ore ha ripescato un estratto di un vecchio podcast – ora defunto – condotto dalla stessa Karamo nel 2020 dal titolo It’s Solid Food. Non proprio, quest’ultimo, un format in cui si davano consigli di cucina e su come convertire la pizza napoletana nell’abominevole pizza all’ananas: Karamo, nella puntata del 6 agosto 2020, disse a chiare lettere che le popstar citate – ma anche Jay-Z e Megan Thee Stallion.

Nello specifico, la versione inclusiva del dipinto L’Ultima Cena messa in scena da Ariana Grande per il brano God Is A Woman durante gli MTV Video Music Awards 2018 sarebbe stata piuttosto un’“orgia lesbica”, ma ce n’è anche per la losangelina Billie Eilish colpevole – secondo la Karamo – di flirtare con il diavolo in Good Girls Go To Hell.

Anche Beyoncé sarebbe una vestale di Satana, più scaltra, perché con i suoi continui inviti alla spiritualità indurrebbe gli afroamericani ad allontanarsi da Dio: “Ha fatto di tutto per attirare sempre più neri americani nel paganesimo, chiamandolo spiritualità americana”. Ovviamente nel calderone purificatore non può mancare il marito Jay-Z, anch’egli satanista ma in questo caso – ammette Karamo – “non ho prove concrete”.

“Il punto è che gli intrattenitori ora stanno commercializzando satanismo e paganesimo alla gente. Il satanismo è in aumento. Se tu parli alla gente del satanismo, loro dicono: ‘Oh, quelle persone stanno solo giocando. Stanno solo prendendo in giro la religione organizzata’. Davvero? Allora perché cercano sempre di deridere il cristianesimo e deridere Gesù? Perché non lo fanno con l’Islam e Allah? Non lo fanno. Perché non prendono in giro Shiva o Brahman? Non lo fanno. Si fanno solo beffe dell’unico vero Dio. È a causa di Satana“.

Con WAP di Cardi B e Megan Thee Stallion viene infusa “sporcizia nella cultura” e la prima, soprattutto, è uno “strumento di Lucifero”. Infine, con Billie Eilish satanista e tutte le colleghe coinvolte in una replica pop dell’universo di Anton LaVey, arriva l’appello ai genitori in ascolto.