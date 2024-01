Yes, And?, questo il titolo del nuovo singolo di Ariana Grande che presto vedrà la luce. Nelle ultime ore la popstar ha scatenato l’hype dei fan eliminando tutti i post dalla sua bacheca Instagram. La strategia è tipica di molti artisti: proprio come recentemente ha fatto Ghali, quando ci sono novità discografiche all’orizzonte tutti i post vengono spazzati via per lasciare spazio alla novità.

Il nuovo singolo di Ariana Grande

Yes, And?, il nuovo singolo di Ariana Grande, sarà fuori venerdì 12 gennaio. Nei giorni passati la popstar ha stuzzicato i suoi fan inviando ai più affezionati un pacco con un rossetto del suo brand.

All’interno, inoltre, era presente un biglietto con scritto: “Ci vediamo l’anno prossimo”. L’anno nuovo è iniziato, e Ariana Grande mantiene le promesse. Per il momento non è dato sapere se Yes, And? sarà l’inizio di un nuovo percorso discografico.

Quando arriva il nuovo album?

L’ultimo album in studio di Ariana Grande, Positions, è uscito nel 2020. I fan attendono un glorioso ritorno alla musica della cantante attrice, che nel frattempo ha partecipato alle riprese del film Wicked.

Tra i vari indizi distribuiti sui social, la popstar aveva svelato che al nuovo album avrebbe collaborato il produttore Ilya Salmanzadeh, già presente in Positions ma anche in singoli di successo Bad Idea, Problem e Santa Tell Me.

Nel frattempo, Ariana Grande ha fatto sapere di aver interrotto il rapporto con il manager Scooter Braun dopo una collaborazione di 10 anni e di aver sottoscritto un nuovo contratto di gestione. Scooter Braun, ricordiamo, è il manager contro il quale è in lotta Taylor Swift che per questo motivo ha deciso di ri-registrare e ripubblicare i suoi primi album che sta chiamando “Taylor’s Version”.

I fan si aspettano che il 12 gennaio, con l’uscita di Yes, And?, arrivi il tanto atteso annuncio del nuovo album.

