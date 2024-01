La più grande speranza dei fan è ora esaudita: il 2024 sarà l’anno del nuovo album di Ariana Grande. La popstar ha annunciato il seguito ideale di Positions (2020) sui social, con tanto di data di uscita e pre-order disponibile.

Il nuovo album di Ariana Grande

Eternal Sunshine è il titolo del nuovo album di Ariana Grande. La popstar ha annunciato la novità sui social comunicando ai suoi fan la data di uscita. Il disco sarà fuori l’8 marzo 2024 ed è già disponibile in pre-add e pre-order.

Come già detto, il disco arriva dopo ben 4 anni di silenzio discografico. La popstar ha pubblicato il suo ultimo album Positions nel 2020, supportato da singoli come la title-track, POV e 34+35. Eternal Sunshine sarà la settima prova discografica di Ariana Grande.

Nel frattempo la star si è occupata principalmente della sua linea REM Beauty e ha recitato per la saga Wicked, mettendo in standby la musica per dedicarsi agli altri settori nei quali non manca certo di talento.

Il singolo Yes, And?

Yes, And? è stata la rivelazione del 2024. Recentemente Ariana Grande ha stuzzicato più volte i fan con allusioni ad appuntamenti imperdibili. Ad esempio, la popstar ha inviato ai suoi fan più affezionati un pacco contenente un accessorio make up della sua linea di bellezza.

In allegato c’era il messaggio: “Ci vediamo l’anno prossimo”, e l’anno prossimo è arrivato con tutte le aspettative rispettate. Il nuovo album di Ariana Grande sarà prodotto da Ilya Salmanzadeh, già collaboratore della popstar in Positions dopo l’interruzione del rapporto con Scooter Braun dopo un’esperienza durata 10 anni.

Non si esclude la possibilità dell’arrivo di nuovi singoli che anticipino il nuovo album di Ariana Grande, che ogni volta ci insegna come si fa una sorpresa.

