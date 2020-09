Un nuovo singolo di Ariana Grande potrebbe arrivare molto presto ad anticipare il suo prossimo album di inediti. Non è certo un segreto che la popstar più ascoltata su Spotify stia preparando il suo nuovo disco, il successore dell’acclamato best seller Thank U, Next, considerato da molte riviste specializzate il migliore disco pop del 2019 e nominato ai Grammy nelle categorie Album dell’Anno e Miglior Album Pop Vocale.

Dopo diverse collaborazioni con altri artisti nell’ultimo periodo – da Justin Bieber a Lady Gaga – ora sembra giunto il momento di preparare il terreno per il lancio del nuovo singolo di Ariana Grande: oltre a stuzzicare la curiosità del pubblico con dichiarazioni misteriose sui prossimi progetti, anticipando che ci saranno altre partnership nel suo nuovo album, ora la Grande ha mostrato un piccolo estratto di nuova musica.

Il breve audio che contiene la sua voce su una melodia inedita potrebbe essere un’anticipazione del nuovo singolo di Ariana Grande, che al momento non ha ancora un titolo né una data d’uscita ufficiale: la popstar non ha rivelato altre informazioni sulla canzone, ma ha lasciato intendere un ritorno imminente sulla scena musicale con un proprio inedito (“be right back“, ovvero “torno subito” è stato il suo commento allo snippet pubblicato sui social).

Visualizza questo post su Instagram brb Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 14 Set 2020 alle ore 6:30 PDT

Quest’estate Ariana Grande ha battuto diversi record pur non avendo un album in uscita: ha superato Rihanna diventando la donna più ascoltata nella storia di Spotify, il più grande servizio streaming al mondo attivo dal 2008, superando quota 20 miliardi di riproduzioni per le sue canoni. Oltre ad essere l’artista femminile di maggior successo sulla piattaforma on-demand e la quinta artista più ascoltata in generale, è anche la donna più seguita al mondo su Instagram con oltre 200 milioni di followers: Lady Gaga, per fare un paragone con colei che viene considerata oggi l’erede di Madonna e la migliore popstar della sua generazione, ne conta “appena” meno di 44 milioni, mentre da più grande performer vivente Beyoncé ne conta 154 milioni.

Un terreno certamente propizio in vista del rilascio del nuovo singolo di Ariana Grande, che ha raggiunto il suo primato su Spotify grazie soprattutto ai singoli 7 rings e thank u, next, ciascuno con più di un miliardo di ascolti in streaming. A dare manforte alla sua crescita esponenziale in termini di flussi streaming è stato anche il duetto Rain on Me con Lady Gaga, tratto dall’album Chromatica della Germanotta: la canzone, già certificata Disco di Platino negli Stati Uniti, si è affermata come la prima collaborazione femminile della storia a debuttare in cima alla classifica dei singoli americani Billboard Hot 100. per Ariana grande ha rappresentato anche la prima performance live dopo il lockdown negli USA, con l’esibizione agli MTV Video Music Awards dello scorso agosto insieme a Lady Gaga.

Il nuovo singolo di Ariana Grande, probabilmente in uscita entro il 2020, aprirà la promozione del suo sesto album in studio, che potrebbe essere pubblicato a due anni dal precedente Thank U, Next rilasciato nel febbraio 2019.