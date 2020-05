Serie tv su Netflix a giugno, le novità da Tredici 4 all’originale italiana Curon

Con l’arrivo di nuove serie tv su Netflix a giugno torna a riempirsi il serbatoio dello streaming. Si parte il primo giugno con le prime due stagioni di Al Passo con I Kardashian, reality creato da Ryan Seacrest e incentrato sulla vita dei Kardashian-Jenner, e in particolare sulle sorelle Kourtney, Kim, Khloé e le sorellastre Kendall e Kylie.

Dal primo giugno su Netflix anche la quarta stagione di DC’s Legends of Tomorrow, serie ambientata nell’Arrowverse e concepita come spin-off di Arrow e The Flash. Negli episodi di questa stagione le Leggende riescono finalmente a eliminare tutti gli anacronismi nel tempo, ma per evitare la fuga di altre creature demoniache si alleano a John Constantine, a sua volta assediato da altre entità malefiche.

Le nuove serie tv su Netflix dal primo giugno si concludono con la seconda parte della terza stagione di L’Attacco dei Giganti, anime basato sull’omonimo manga scritto e disegnato da Hajime Isayama.

Il 2 giugno arriva poi su Netflix Le Amiche di Mamma: La Stagione dell’Addio, sequel della sitcom originale andata in onda a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Gli episodi in arrivo concludono la quinta e ultima stagione.

La prima tra le più attese serie tv su Netflix a giugno è però Tredici. La quarta e ultima stagione debutta il 5 giugno per chiudere tutte le questioni irrisolte. Dopo aver esplorato il dramma di Hannah e l’omicidio di Bryce Walker, i segreti su Montgomery che Clay e i suoi amici hanno celato tornano in scena e promettono di creare ulteriore subbuglio.

Arriva il 5 giugno anche la quinta stagione di Queer Eye, reboot dello show di restyling, in questa versione con Antoni Porowski, Tan France, Karamo Brown, Bobby Berk, Jonathan Van Ness.

Le novità Netflix del 9 giugno partono invece con la settima stagione di New Girl. L’ultimo appuntamento con la serie sviluppata da Elizabeth Meriwether si apre a tre anni di distanza dal finale della sesta stagione, e con Jess e Nick di ritorno a Los Angeles dopo il tour mondiale di promozione dell’ultimo romanzo di quest’ultimo.

Il 9 giugno porta su Netflix anche la nona stagione di Modern Family, aperta da una vacanza familiare che Jay organizza perché tutti possano godersi l’eclissi solare in attivo.

Tra le nuove serie tv su Netflix a giugno anche la quarta produzione originale italiana della piattaforma, Curon. Al centro della serie c’è il ritorno di Anna a Curon – località dell’Alto Adige di cui è originaria e in cui la serie è stata girata – insieme ai figli gemelli adolescenti, Mauro e Daria. È proprio la misteriosa scomparsa della donna a spingere i ragazzi a un viaggio che smantella le loro certezze.

Il cast di Curon, su Netflix dal 10 giugno, è composto da Valeria Bilello, Luca Lionello, Federico Russo, Margherita Morchio, Anna Ferzetti, Alessandro Tedeschi, Juju Di Domenico, Giulio Brizzi, Max Malatesta e Luca Castellano.

Si passa poi al 12 giugno per la quarta stagione di F is For Family, serie animata ideata e scritta da Bill Burr e Michael Price in cui si narrano le vicende della famiglia Murphy, composta da Frank e Sue e dai figli Kevin, Maureen e Bill.

Arriva su Netflix il 18 giugno la seconda stagione di The Order, drama fantasy/paranormale creato da Dennis Heaton e Shelley Eriksen. Al centro degli eventi le vicende di Jack Morton, studente universitario che dopo essersi unito alla società segreta The Order si ritrova catapultato in un mondo dominato da mostri e magia.

Il 19 giugno è invece il turno della seconda stagione di The Politician. La dramedy satirica firmata Ryan Murphy torna a raccontare il percorso politico di Payton Hobart soffermandosi sulla sua corsa al Senato di New York, una lotta contro la veterana Dede Standish in cui il peso dell’esperienza si scontra con fughe di notizie, mosse scorrette e segreti svelati.

Le nuove proposte di Netflix per giugno comprendono anche la seconda parte dell’ottava stagione di Suits. Gli episodi in arrivo il 21 del mese sono i primi dall’addio di Patrick J. Adams e Meghan Markle e si aprono con la lotta fra Harvey e Robert, alla fine della quale si deciderà chi sarà managing partner dell’azienda.

Dal 24 giugno arrivano su Netflix tutte le stagioni di 24, per un totale di 192 episodi. Si tratta di un thriller in cui Kiefer Sutherland interpreta Jack Bauder, agente dell’unità antiterrorismo di Los Angeles. Gli eventi della serie sono narrati in tempo reale, con un orologio digitale a scandire lo scorrere del tempo.

Dalla serie sono stati tratti negli anni lo spin-off 24: Conspiracy, il videogioco 24: The Game, il film tv 24: Redemption, la graphic novel 24: Underground e la miniserie 24: Live Another Day.

Si chiude il 30 giugno con la stagione 17 de I Griffin, la celebre serie animata creata e prodotta da Seth MacFarlane, e che si apre sul matrimonio di Brian con Jess, una donna ammalata di cancro.