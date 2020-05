Curon su Netflix a giugno, primo sguardo alla nuova serie italiana con Valeria Bilello

Manca sempre meno al debutto di Curon: la nuova serie originale italiana Netflix sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno. Scritta da Ezio Abate insieme a Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano, e diretta da Fabio Mollo e Lyda Patitucci, Curon è un supernatural drama in sette episodi.

Nella serie si fondono mistero, leggenda e realtà, e il risultato è un racconto in cui gli spettatori si vedono coinvolti in un incredibile viaggio alla scoperta di sé e della propria identità. Un percorso in cui non tutto è come sembra, e nel quale la superficie di ciò che è noto occulta inquietanti misteri.

Al centro della storia c’è il ritorno di Anna a Curon – località dell’Alto Adige di cui è originaria e in cui la serie è stata girata – insieme ai figli gemelli adolescenti, Mauro e Daria. È proprio la misteriosa scomparsa della donna a spingere i ragazzi a un viaggio che smantella le loro certezze.

La tranquillità della cittadina si rivela infatti una facciata dietro la quale si nascondono oscuri segreti, e il percorso che i due giovani intraprendono fa spazio a confronti con un lato inedito e inatteso dei loro familiari. Tutto, in questa sconvolgente esperienza, li aiuta a comprendere come si possa fuggire dal proprio passato ma non da sé stessi.

[NETFLIX]

La serie originale italiana Curon su Netflix è prodotta da Indiana Production e conta su un cast di cui fanno parte Valeria Bilello (Anna), Luca Lionello (Thomas), Federico Russo (Mauro), Margherita Morchio (Daria), Anna Ferzetti (Klara), Alessandro Tedeschi (Albert), Juju Di Domenico (Miki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) e Luca Castellano (Lukas).

A distanza di alcuni mesi dalla pubblicazione del primo teaser e delle foto dal set, Netflix svela il key art e nuove immagini. I sette episodi di Curon saranno disponibili in streaming dal 10 giugno.