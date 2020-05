Trailer di Tredici 4 su Netflix, tutti i nodi vengono al pettine tra segreti e fantasmi (video)

Tutto iniziò con lo straziante suicidio di Hannah Baker e ora il cerchio si chiude. Netflix ha divulgato il trailer di Tredici 4, ultima stagione della serie tv che ha saputo dipingere con un occhio di riguardo, e senza filtri, il mondo degli adolescenti di oggi.

Dopo aver esplorato il dramma di Hannah, l’omicidio misterioso dell’odiato Bryce Walker, nel capitolo finale di Tredici – 13 Reasons Why tutti i nodi vengono al pettine. I segreti che Clay e i suoi amici hanno celato nei riguardi di Montgomery torneranno prepotentemente in scena. Come si evince dal trailer di Tredici 4, disponibile su Netflix dal 5 giugno, Clay e Justin saranno subito presi nel mirino.

La precedente stagione aveva chiuso il caso relativo alla morte di Bryce. Clay e gli altri, infatti, avevano fatto ricadere la colpa su Monty. Il giovane, condannato per lo stupro a Tyler Down e già in lotta con la sua omosessualità repressa, è stato assassinato nella sua cella. Un colpo di scena finale che ha lasciato tutti sotto shock, ma qualcuno sa che Monty è innocente. E quel qualcuno sta tornando per vendicarsi.

I fantasmi della Liberty High School tormenteranno i nostri giovani protagonisti, trascinandoli in un turbine di segreti e bugie. Con la fine del liceo che si avvicina, Clay e i suoi amici non avranno il tempo di assaporare il piacere della libertà perché dovranno confrontarsi con quanto accaduto a Monty. In città, infatti, si presenta Winston, il suo ex ragazzo, determinato a fare giustizia. E la posta in gioco è altissima.

Ecco il trailer di Tredici 4, divulgato dai canali online di Netflix:

Il 5 giugno arriva su Netflix la stagione finale di Tredici. Mentre si preparano al diploma, i ragazzi del Liceo Liberty sono costretti ad affrontare il passato e a prendere decisioni dolorose che cambieranno per sempre il loro futuro.

Nel cast di Tredici 4, Dylan Minnette nel ruolo di Clay Jensen. New entry Gary Sinise nella parte del Dr. Ellman. E poi: Alisha Boe interpreta Jessica Davis, Brandon Flynn è Justin Foley, Miles Heizer è Alex Standall. Grace Saif torna a interpretare Ani Achola, Christian Navarro è Tony Padilla, Ross Butler è Zach Dempsey, Devin Druid è Tyler Down, e Timothy Granaderos torna nel ruolo di Montgomery de la Cruz.

Completano il cast, Anne Winters nei panni di Chloe; Deaken Bluman è Winston Williams; Tyler Barnhardt è Charlie St. George; Austin Aaron è Luke Holiday; Inde Navarrette è Estela de la Cruz; RJ Brown è Caleb; Steven Weber è Principle Bowen; Brenda Strong interpreta Mrs. Walker; Amy Hargreaves è la signora Jensen; Josh Hamilton è Matt Jensen; Mark Pellegrino è il Vice Standall; e, per la prima volta sullo schermo, Jan Luis Castellanos nel ruolo di Diego Torres.