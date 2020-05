Rinviati al 2021 i concerti di Piero Pelù per il Pugili Fragili Tour: info e biglietti in prevendita

I concerti di Piero Pelù per il Pugili Fragili Tour programmati per il 2020 sono stati rinviati al 2021 nel rispetto delle normative sul distanziamento sociale per il contenimento del COVID-19.

Il frontman dei Litfiba ha annunciato le nuove date del tour sui social dopo il comunicato diffuso da Assomusica sullo slittamento dei concerti estivi previsti inizialmente per il 2020. Il rocker fiorentino ha riferito, inoltre, che tutti i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi e verranno riconvertiti in automatico per le nuove date dell’anno prossimo.

Queste le prime nuove date dei concerti di Piero Pelù per il 2021:

9/7/2021 Marostica (VI), Piazza Castello – Marostica Summer Festival (recupero del 10 luglio 2020) 14/7/2021 Brescia, Campo Marte – Brescia Summer Music Festival (recupero del 14 luglio 2020) 11/8/2020 Soverato (CZ), Summer Arena di Soverato – Catanzaro (recupero dell’11 agosto 2020)

Il cantautore fa sapere, inoltre, che entro il 31 luglio verranno comunicate le altre date slittate all’anno prossimo del Pugili Fragili Tour – il tour promozionale del nuovo album da solista di Piero Pelù arrivato dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Gigante – previste inizialmente per il 2020.

Sarà possibile, ancora, modificare il nominativo del biglietto già acquistato sulla piattaforma MyTicketOne nonché rivendere il proprio ticket sulla piattaforma FanSale sempre sul circuito TicketOne.

Il frontman dei Litfiba, inoltre, dopo aver trascorso una bizzarra quarantena fa sapere che per ovviare allo slittamento dei concerti del Pugili Fragili Tour si inventerà qualcosa, e chi conosce bene il rocker fiorentino sa quanto sia in grado di inventarsi di tutto.

Tutti i concerti italiani dell’estate sono in fase di riprogrammazione, comprese le date di Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e, tra gli artisti internazionali, le due date italiane di Nick Cave & The Bad Seeds.

Entro la fine di luglio, dunque, le altre date dei concerti di Piero Pelù programmati per il 2021 saranno comunicate in via ufficiale con la possibilità di cambiare il nominativo e di rivendere il proprio ticket qualora non si fosse più interessati.