Rinviati al 2021 i concerti di Nick Cave & The Bad Seeds in Italia: info e biglietti in prevendita

Dopo l’annuncio della sospensione dei concerti nel Belpaese, dall’agenzia D’Alessandro e Galli arrivano le nuove date di Nick Cave & The Bad Seeds in Italia riprogrammate per il 2021 nel rispetto del distanziamento sociale per scongiurare la pandemia del COVID-19.

L’annuncio è arrivato con un comunicato di Assomusica con il quale è stata posticipata l’intera stagione estiva dei live al 2021 di tantissimi artisti, compresi Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e il concerto Una Nessuna Centomila di Campovolo.

Per il 2020 le date di Nick Cave & The Bad Seeds erano programmate al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e all’Auditorium Parco della Musica di Roma rispettivamente per il 9 e l’11 giugno.

Con la riprogrammazione le nuove date saranno le seguenti:

20 maggio 2021 – Assago (Milano), Mediolanum Forum

Tribuna numerata 1 Settore € 89,70

Tribuna numerata 2 Settore € 79,35

Posto non numerato € 49,45 31 maggio 2021 – Roma, Palazzo dello Sport

Anello A laterale numerato € 79,35

Anello C laterale numerato € 46,00

Come si può notare la data di Roma è stata spostata dall’Auditorium Parco della Musica al Palazzo dello Sport. L’agenzia fa sapere che tutti i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi e che il biglietto per gli spettatori che hanno acquistato i biglietti per la data di Roma verrà riconvertito per la stessa fascia di prezzo del Palazzo dello Sport. Per i nuovi acquirenti i ticket sono disponibili presso sul circuito TicketOne.

Durante il lockdown Nick Cave ha fatto sapere che non avrebbe intrattenuto i suoi follower con performance soliste sui social, affermando che in un momento di distanziamento sociale gli artisti avrebbero dovuto riflettere sul loro ruolo in un periodo storico di crisi.

Recentemente Nick Cave & The Bad Seeds hanno rilasciato l’album Ghosteen a gran sorpresa, quasi senza preavviso dopo aver annunciato l’uscita del disco sulla piattaforma The Red Hand Files semplicemente rispondendo a un fan che chiedeva notizie su una nuova release.

I concerti di Nick Cave & The Bad Seeds in Italia nel 2021 conterranno anche i nuovi brani nella setlist.