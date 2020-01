Biglietti in prevendita per i concerti di Piero Pelù dopo Pugili Fragili

Sono annunciati i concerti di Piero Pelù per Pugili Fragili, nuovo album di inediti che lo riporterà sul palco dopo i live che ha tenuto in autunno in occasione del rilascio del singolo Picnic All’Inferno, nella quale è presente una campionatura della voce di Greta Thunberg.

Svelata anche la tracklist, che contiene Gigante, il brano di Sanremo. I brani saranno 10 e ci sarà anche Cuore Matto, suonata come cover nel corso della serata dedicata ai 70 anni di Sanremo che si terrà il 6 febbraio.

Le prime date annunciate per il tour partono dalla Piazza Castello di Marostica, assegnata alla serata del 10 luglio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, con la consegna dei biglietti garantita secondo le modalità abituali. Sarà quindi possibile ricevere il proprio tagliando d’ingresso attraverso la consegna con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario produrre regolare delega con firma del delegante e del delegato.

Le date dei concerti di Piero Pelù

10 luglio Marostica Summer Festival – Marostica (Vicenza), Piazza Castello

19 luglio Oversound Festival – Molfetta (Bari), Banchina S. Domenico

19 agosto Festival I Colori Dell’Olio – Presicce (Lecce), Piazza delle Regioni

La tracklist dell’album di Pugili Fragili di Piero Pelù

1. Picnic all’inferno

2. Gigante

3. Ferro caldo

4. Pugili fragili

5. Luna nuda

6. Cuore matto

7. Nata libera

8. Fossi foco

9. Stereo santo

10. Canicola

La tracklist del nuovo album atteso per il 21 febbraio si apre con Picnic All’Inferno, nella quale Piero Pelù aveva voluto inserire una campionatura di uno dei discorsi per il clima di Greta Thunberg. La possibilità di utilizzare la sua voce è stata richiesta e concessa dalla diretta interessata, che compare nei primi versi del primo singolo.

Piero Pelù sarà invece al Festival di Sanremo con il brano Gigante, che ha annunciato nello speciale di I Soliti Ignoti di Amadeus. Il brano è dedicato al nipotino di appena 3 anni, ma anche a tutti coloro che intendono riprendere in mano la loro vita e ricominciare.

Il progetto di Pugili Fragili arriva a 4 anni dal rilascio di Eutòpia, che ha rilasciato con i Litfiba. Con l’album, avevano raggiunto alcuni dei maggiori palasport italiani per un progetto che è durato un anno. Messo in pausa il gruppo, Piero Pelù è tornato a correre da solo dopo Fenomeni, del 2008, debuttando anche a Sanremo come voce solista in Gigante.

La partecipazione al Festival di Sanremo sarà anche l’occasione per festeggiare i suoi primi 40 anni di carriera. Il rocker fiorentino è infatti giunto alla sua quarta decade di successi dopo i tanti anni trascorsi con i Litfiba di cui è diventato l’emblema.

Per Piero Pelù si tratta di un debutto come artista solista in gara ma era già stato ospite in altre edizioni, nel 2002 con Raffaella Carrà e in una delle edizioni condotte da Claudio Baglioni. Con la partecipazione a Sanremo 2020 ritrova Luca Chiaravalli, che ha partecipato alla produzione di Picnic All’Inferno che ha rilasciato come singolo di lancio.