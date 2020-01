Addio ad Alex in Grey’s Anatomy, quella di Justin Chambers è l’uscita di scena più pesante dai tempi di Derek

Il pubblico dovrà dire addio ad Alex in Grey’s Anatomy 16: Justin Chambers ha annunciato la sua decisione di lasciare la serie in cui recita ormai da quindici anni, praticamente dal primo episodio.

L’attore ha deciso di non rinnovare il suo contratto e di dire addio al personaggio durante la stagione in corso. Non è chiaro quando farà la sua ultima apparizione nei panni di Alex Karev, personaggio a cui ha consacrato la sua carriera fino ad ora, non avendo avuto altri ruoli di rilievo oltre a quello in Grey’s Anatomy in questi anni.

Si tratta della perdita più pesante per i fan della serie dopo quella di Derek Shepherd e Cristina Yang (gli attori Patrick Dempsey e Sandra Oh hanno lasciato la serie rispettivamente nell’undicesima e nella decima stagione). Una perdita che va ad aggiungersi a quelle di altri due personaggi molto amati, eliminati al termine della quattordicesima stagione, quelli di April ed Arizona (Sarah Drew e Arizona Robbins). Due anni prima di loro era stata Callie a volare a New York, quando Sara Ramirez ha smesso il camice per poi andare a recitare in Madame Secretary.

Justin Chambers ha ufficializzato l’addio ad Alex in Grey’s Anatomy con una nota inviata a Deadline, in cui spiega di volersi dedicare ad altri progetti.

Non c’è buon momento per dire addio a uno spettacolo e un personaggio che ha definito così tanto della mia vita negli ultimi 15 anni. Da qualche tempo, tuttavia, ho sperato di diversificare i miei ruoli di attore e le mie scelte di carriera. E, al compimento dei miei 50 anni ed essendo benedetto con la mia straordinaria e solidale moglie e cinque meravigliosi bambini, ora quel momento è arrivato. Lasciando Grey’s Anatomy, voglio ringraziare la famiglia ABC, Shonda Rimes, i membri del cast originale Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens, e il resto del fantastico cast e della troupe, sia passati che presenti, e, naturalmente, , i fan per un giro straordinario.

Non a caso, Chambers ha salutato proprio i membri “anziani” del cast, cioè gli unici tre attori rimasti del gruppo originale: Ellen Pompeo (la protagonista Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey) e James Pickens (Richard Webber) sono i veterani rimasti in scena, i soli apparsi in Grey’s Anatomy sin dal primo episodio.

Anche Chambers aveva debuttato nel pilot di Grey’s Anatomy: ha impersonato Alex Karev, specializzando rude ed arrivista, poi cresciuto passando alla chirurgia pediatrica grazie alla mentore Arizona Robbins e all’amicizia profonda con Meredith Grey. Irruento e istintivo, ha vissuto due importanti storie d’amore, quella con la prima moglie Izzie Stevens (Katherine Heigle) e con la seconda ed attuale moglie Jo Wilson (Camilla Luddington). Nella sedicesima stagione è stato licenziato dal Grey Sloan Memorial Hospital per aver coperto la truffa assicurativa ordita da Meredith ed è ora primario di un altro ospedale, il decadente Pac-North: uscirà di scena in questo modo, lavorando altrove rispetto all’ambientazione della serie, senza tragedie o drammi? Per completezza, va detto che al momento ShondaLand e ABC Studios non stanno lavorando ad uno spin-off di Grey’s Anatomy dedicato al nuovo filone ospedaliero introdotto con il trasferimento di Alex al Pacific Northwest General, almeno stando a quanto ha dichiarato recentemente la showrunner del medical drama, Krista Vernoff.

Inoltre, nella trama della première di metà stagione, l’episodio Grey’s Anatomy 16×10, si accenna a medici in pericolo di vita: che sia Alex a rimetterci la vita dopo l’incidente al bar di Joe?

Di sicuro l’addio ad Alex in Grey’s Anatomy 16 sarà il più duro da digerire per il pubblico dopo la controversa uscita di scena di Derek alla fine dell’undicesima stagione e potrebbe significare veder calare gli ascolti del medical, che però è già stato rinnovato per una diciassettesima stagione (e non è detto sia l’ultima).