Qualcuno morirà in Grey’s Anatomy 16×10? Svelata la trama del primo episodio del 2020 con medici in pericolo

Pare proprio che Grey’s Anatomy 16×10 metterà a rischio la vita di alcuni dei suoi personaggi, in seguito all’emergenza scatenata dall’incidente con cui si è conclusa la prima parte di stagione.

Il primo episodio del 2020 sarà parte di un maxicrossover con lo spin-off della serie, Station 19, che debutta nel palinsesto di metà stagione della rete coi nuovi episodi. Il 21 gennaio su ABC vanno in onda, in quest’ordine, la première della terza stagione di Station 19 e la première di metà stagione del medical drama, l’episodio Grey’s Anatomy 16×10.

La trama di Help Me Through the Night prende le mosse dal finale invernale dello scorso novembre: abbiamo lasciato la serie con i medici del Grey Sloan Memorial Hospital Jackson, Schmitt, Nico, Helm, Casey e Blake al bar di Joe, quando un’auto si schianta sul tetto del locale. All’interno del bar ci sono anche il capo Herrera e Ben Warren della Stazione 19 dei pompieri di Seattle, pronti ad affrontare l’emergenza.

Il cast ha anticipato qualche dettaglio sul crossover tra il primo episodio di Station 19 3 e il decimo di Grey’s Anatomy 16, assicurando che ci saranno molta azione e adrenalina. Ulteriori dettagli sono arrivati dalla pubblicazione della trama di Grey’s Anatomy 16×10 da parte di ABC: si consideri che da questo momento, nel palinsesto della rete, Station 19 va in onda prima del medical drama. E in caso di crossover come questo, la trama di Grey’s Anatomy si inserisce sulla scia di quanto già visto nell’episodio del suo spin-off in onda subito prima.

Ecco la sinossi di Grey’s Anatomy 16×10, che sembra suggerire come nell’episodio di Station 19 3×01 alcuni medici dell’ospedale abbiano rischiato la vita nelle operazioni di soccorso, ma include anche altre storyline come quelle relative alle gravidanze di Amelia e della Bailey, che ha perso il suo bambino.

In seguito all’incidente d’auto al bar di Joe e le conseguenti operazioni di salvataggio messe in atto dai pompieri, i medici del Grey Sloan lavorano tutta la notte per salvare le vite dei loro colleghi. Intanto, Amelia è preoccupata di dover condividere con Link la rivelazione sulla durata della sua gravidanza. Owen e Teddy fanno un grande passo e la Bailey affronta il dolore della sua recente perdita.

Tra le guest star di Grey’s Anatomy 16×10 ci sono Jason George (il pompiere Ben Warren della Stazione 19), Alex Landi nei panni di Nico Kim e gli interpreti degli specializzandi Casey e Taryn, Alex Blue Davis e Jaicy Elliot. Apparirà di nuovo anche la new entry Richard Flood, nei panni del chirurgo pediatrico Cormac Hayes che Cristina Yang ha mandato a Seattle perché prendesse il posto di Alex in ospedale (e nella speranza che possa conquistare il cuore di Meredith).

Non c’è ancora un promo per l’episodio, ma TvLine ha pubblicato una prima immagine promozionale.