L’attrice Oscar Emma Thompson sarà la protagonista di Down Cemetery Road. La serie TV è incentrata sulla scomparsa di una ragazzina in seguito a un’incendio esploso in una casa sita in un quartiere piuttosto tranquillo. Una vicina di casa, per ritrovarla, decide di ingaggiare un’investigatrice privata.

La Thompson, vincitrice anche di di BAFTA, Golden Globe ed Emmy (Il piacere è tutto mio, Ragione e sentimento), è Zoë Boehm, detective di Oxford in difficoltà.

Il titolo, distribuito da Apple TV+, è un adattamento dell’omonimo romanzo di Mick Herron. Oltre alla già citata Emma Thompson, fa parte del cast anche Ruth Wilson, vincitrice di due Golden Globe, nota per i suoi ruoli, tra gli altri, in Luther, The Affair – Una relazione pericolosa, His Dark Materials – Queste oscure materie. Wilson interpreta Sarah Tucker, donna ossessionata dalla scomparsa della ragazza.

Sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie è Morwenna Banks (Funny Woman – Una reginetta in Tv, Miss You Already, Slow Horses).

Down Cemetery Road’ ha tutte le caratteristiche della scrittura divertente e pungente di Mick Herron e sono lieto che lo porteremo in vita per Apple TV+ grazie a un cast stellare Jay Hunt, direttore creativo di Apple TV+ per l’Europa

La serie è prodotta esecutivamente da Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash della 60Forty Films, insieme ai produttori esecutivi Morwenna Banks, Emma Thompson e l’autore di “Down Cemetery Road” Mick Herron. Natalie Bailey (“Audrey”, “Bay of Fires”, “Run”) è la regista principale della serie.

